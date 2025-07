Un incendio forestal de gran magnitud afecta desde la tarde de este miércoles 2 de julio a la isla de Creta, en Grecia, uno de los destinos turísticos más visitados del Mediterráneo.

El fuego ha consumido amplias zonas de bosque y amenaza viviendas en el municipio de Ierapetra, al sureste de la isla. Según medios locales, algunas casas ya habrían sufrido daños, aunque no se reportan personas heridas hasta el momento.

🚨 A Wildfire out of control in Ierapetra, Lasithi, Crete, Greece.



Over 50 firefighters, 15 engines, 2 helicopters & 2 forest teams are battling the blaze. Strong winds fueling rapid spread. pic.twitter.com/RpFZlvlNXg