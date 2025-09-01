GENERANDO AUDIO...

Los videos que circulan desde Afganistán muestran la magnitud del devastador terremoto de 6 grados que sacudió al país alrededor de la medianoche. En las imágenes, grabadas por habitantes y medios locales, se observan escenas de pánico, rescates improvisados y aldeas reducidas a escombros.

Camillas improvisadas y aldeas destruidas en Afganistán

En una de las grabaciones difundidas desde Jalalabad, se aprecia a soldados talibanes y civiles cargando en camillas a los heridos hacia ambulancias, mientras helicópteros sobrevuelan la zona. Otro video tomado en Kunar, la provincia más afectada, muestra cómo las casas de adobe colapsaron dejando bajo los restos a familias enteras.

Testimonios

Los testimonios reflejan el terror de los sobrevivientes. “Pasamos toda la noche con miedo y ansiedad porque en cualquier momento podía producirse otro terremoto”, narró Ziaul Haq Mohammadi, estudiante universitario que quedó atrapado en su vivienda.

Desesperación entre escombros

Las imágenes compartidas también evidencian la desesperación: aldeanos llorando frente a las ruinas de sus hogares, niños rescatados entre los escombros y vecinos sacando cuerpos en camillas improvisadas. En otro de los videos, un habitante de Mazar Dara clama: “Todo el pueblo ha quedado destruido. Niños y ancianos están atrapados bajo los escombros. Necesitamos ayuda urgente”.

Obstáculos para rescatar a las víctimas

Además, los videos grabados por equipos de rescate muestran cómo el mal clima y los derrumbes bloquean carreteras, complicando el acceso a comunidades aisladas. Las autoridades confirmaron que al menos 812 personas murieron y más de 2 mil 800 resultaron heridas, aunque advierten que la cifra puede aumentar conforme se logre entrar a las zonas montañosas.

Afganistán solicita ayuda internacional

Las grabaciones difundidas por Reuters y habitantes de la región reflejan la magnitud de la tragedia: aldeas arrasadas, familias sin hogar y un país entero clamando por ayuda internacional en medio de una de las emergencias más graves de los últimos años.

