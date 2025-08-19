GENERANDO AUDIO...

Avistamiento de meteorito en Japón. Foto: Getty Images

Un meteorito de intenso brillo azul cruzó la atmósfera de Japón la noche del martes 19 de agosto de 2025, sorprendiendo a residentes de varias ciudades. El fenómeno fue captado por cámaras de seguridad y móviles, generando gran expectación en redes sociales.

El evento provocó un espectacular destello que cambió de azul a amarillo mientras el meteorito descendía por la atmosfera, generando alertas entre los habitantes.

Avistamientos en múltiples ciudades japonesas

El evento ocurrió aproximadamente a las 23:08 hora local y fue visible en regiones como Kyushu y Shikoku.

En el aeropuerto de Kansai, se observó cómo el destello azul se transformaba en amarillo a medida que el meteorito descendía.

Usuarios en Kagoshima reportaron una visión más intensa del fenómeno, compartiendo videos que rápidamente se viralizaron.

El meteorito también fue observado en la ciudad de Fukuoka, donde testigos y cámaras de seguridad registraron el mismo destello azul que iluminó el cielo nocturno.

Los videos capturados muestran una brillante estela que atraviesa el cielo nocturno, mientras se acerca a la superficie terrestre.

Meteoritos sorprenden en Japón

Este avistamiento se suma a otros fenómenos similares ocurridos en Japón en años anteriores, como el avistamiento de una bola de fuego en la costa de Murazaki en agosto de 2024 y una luz verde en la región de Kanto en enero de 2024. Estos eventos continúan sorprendiendo a la población y generando interés en la observación astronómica.

De acuerdo con reportes, el bólido que liberó una energía estimada de 1.6 kilotones, según la NASA y el Centro de Objetos Cercanos a la Tierra (CNEOS).

Esta magnitud es comparable a una pequeña explosión nuclear y lo convierte en el meteorito más potente en Japón desde hace años, aunque todavía inferior al registrado en las costas de México en marzo de 2025, que alcanzó 2.4 kilotones.

Aún no hay confirmación oficial sobre el impacto o si se generaron fragmentos terrestres.

[¿YA CONOCES EL CANAL DE WHATSAPP DE UNO TV? Da clic aquí, síguenos y obtén información útil para tu día a día]