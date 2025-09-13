VIDEOS: Terremoto de 7.4 cimbra el este de Rusia; no prevén tsunami

GENERANDO AUDIO...

El pasado domingo se registró un sismo en Nuevo León. Foto: GettyImages

Un potente terremoto de magnitud 7.4 golpeó este viernes la península de Kamchatka en el Extremo Oriente de Rusia, dijo el Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS).

El Centro de Alerta de Tsunamis del Pacífico informó que eran posibles olas “peligrosas” a lo largo de las costas dentro de los 300 kilómetros del epicentro del terremoto. A la par, el Centro Nacional de Alerta de Tsunamis estadounidense descartó peligro de tsunami en la costa de Estados Unidos o Canadá.

El terremoto se produjo a 111 kilómetros al este de la ciudad rusa de Petropávlovsk-Kamchatski, centro administrativo de la región de Kamchatka, a una profundidad de 39.5 kilómetros, según el USGS.

El USGS había dado inicialmente una magnitud de 7.5 antes de rebajarla.

Apenas el 29 de julio, uno de los terremotos más fuertes jamás registrados sacudió la península de Kamchatka, provocando tsunamis de hasta cuatro metros de altura en todo el Pacífico y desencadenando evacuaciones desde Hawái hasta Japón.

El terremoto de magnitud 8.8 fue el más fuerte desde 2011, cuando un temblor de magnitud 9.1 frente a las costas de Japón provocó un tsunami que causó la muerte de más de 15 mil personas.

El terremoto de julio llevó a las autoridades japonesas a ordenar a casi dos millones de personas que se dirigieran a terrenos más elevados. También se emitieron alertas de tsunami en toda la región, antes de ser revocadas o rebajadas.

