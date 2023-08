Violencia no se detiene en Ecuador; denuncian más ataques armados a horas de las elecciones

Militar recorre las calles de Ecuador. Foto: AFP

La violencia sigue sin dar tregua en Ecuador a unas horas de que se celebren las elecciones en las que se elegirá al nuevo presidente de la nación americana.

Apenas este sábado 19 de agosto, un candidato presidencial y un alcalde denunciaron que se vieron afectados por balaceras que se registraron muy cerca de donde se encontraban.

Sábado de balaceras en Ecuador

El aspirante de derecha Otto Sonnenholzner denunció por X (antes Twitter) que junto a su familia sufrió “una balacera frente al lugar donde estaba desayunando” en el puerto de Guayaquil (suroeste), sin reportar víctimas.

“Gracias a Dios estamos todos bien, pero exigimos una investigación de lo ocurrido. Me duele el miedo y la impotencia que vi en los ojos de todos los presentes. No podemos seguir así. ¡Mañana cambiemos el rumbo!”, declaró.

Ver más Este grave hecho es un ejemplo más de lo que los ecuatorianos enfrentamos a diario, salir a la calle sin saber si volveremos y ser víctimas de la inseguridad que está fuera de control.



Ahora más que nunca no nos rendiremos y estamos aquí para actuar con firmeza, honestidad e… pic.twitter.com/9ta5gF0uHu — Otto Sonnenholzner (@ottosonnenh) August 19, 2023

Según Sonnenholzner, se trató de “una persecución policial a muy pocos metros” de donde estaba, que terminó con la detención de cinco “delincuentes que pusieron en riesgo a decenas de familias”.

La policía confirmó su versión y precisó que los capturados pretendían asaltar una tienda deportiva en el norte de Guayaquil. Uno de los capturados resultó herido y dos armas fueron decomisadas.

El exvicepresidente Sonnenholzner (diciembre de 2018 a julio de 2020) aspira a llegar al poder al igual que otros siete candidatos.

Alcalde también denuncia ser víctima de ataque

El sábado en la madrugada, el alcalde de la localidad costera de La Libertad (suroeste), Francisco Tamariz, denunció que fue víctima de un ataque a tiros.

“Intentaron matarme”, expresó el político por X, añadiendo que hay “más de 8 testigos” del atentado registrado hacia la medianoche del viernes y en el que, sostuvo luego, participaron policías.

Tamariz señaló que salió ileso del ataque junto a su esposa y otros dos allegados que viajaban en un vehículo blindado, que fue blanco de unos 30 disparos.

El alcalde de esa población, de unos 100 mil habitantes, dijo después en Facebook que al retornar de Guayaquil, su camioneta blindada fue atacada a tiros por dos personas vestidas de civil que descendieron de un vehículo policial.

Ver más Mediante transmisión en vivo, Francisco Tamariz, alcalde de La Libertad, dio su versión sobre la persecución policial que culminó en Salinas. Responsabiliza a la Policía de disparar 30 veces a la camioneta en la que se movilizaba pic.twitter.com/pZJ8BC49Ai — Yanina Reyes (@YaniReyesT) August 19, 2023

“En cuestión de segundos comenzaron a acribillar el vehículo (…), comenzaron a dispararnos, jamás preguntaron quién iba ahí”, declaró el funcionario junto a su esposa. Ambos aparecieron con chalecos antibalas.

[ TAMBIÉN PUEDES LEER: Chalecos y vehículos antibalas en Ecuador: atentados contra candidatos detonan boom en la industria de seguridad ]

“Si no estuviera blindado (el automotor)(…) yo no estaría aquí. Sería imposible que yo te estuviera hablando con 30 tiros que fueron (…) dirigidos a la camioneta donde yo me estaba transportando”, añadió.

Tamariz es afín al exmandatario socialista Rafael Correa (2007-2017), quien vive en Bélgica desde que dejó el poder y cuya candidata Luisa González es favorita para la elección presidencial de este domingo.

Sobre el caso, el coronel Juan Carlos Soria, jefe policial local, dijo a la prensa que la institución detectó tres vehículos de alta gama que circulaban a exceso de velocidad.

Señaló que los automotores generaron sospechas por ser blindados, llevar vidrios polarizados y andar sin placas, además de que hicieron caso omiso a la orden de las autoridades de detener la marcha.

Recuento de la violencia política en Ecuador

En medio de la violencia que azota al país, el candidato presidencial centrista Fernando Villavicencio, acérrimo opositor al “correísmo” y quien marchaba segundo en la intención de voto, según una encuesta, fue asesinado a tiros al salir de un mitin en Quito el 9 de agosto.

En plena campaña para los comicios de este domingo también fueron asesinados otro alcalde, un aspirante a diputado y un dirigente local del “correísmo”.

El jueves, durante el cierre de campaña, el candidato presidencial Daniel Noboa (derecha) denunció un atentado con disparos contra su caravana, del que salió ileso. Las autoridades contradijeron su versión.

Tras el crimen de Villavicencio, el presidente Guillermo Lasso decretó el estado de excepción por 60 días en todo el país, lo que le permite movilizar a militares para fortalecer la seguridad para los comicios, en los que además se designará vicepresidente en binomio y a los 137 miembros de la Asamblea Nacional, que disolvió en mayo en medio de una crisis política.

Ver más Acaban de atentar en Durán contra la caravana en la que nos movilizábamos, gracias a Dios salimos ilesos.

El amedrentamiento y el miedo no tienen cabida en el país que queremos y por el que estamos comprometidos a cambiar de una vez por todas.



Continuaremos la caravana de cierre… — Daniel Noboa Azin (@DanielNoboaOk) August 17, 2023

El gobernante responsabilizó del inédito asesinato de un presidenciable a la delincuencia organizada, pero luego sostuvo que se trataba de un crimen político, por el que están detenidos seis colombianos, mientras que otro murió en un cruce de balas con los escoltas de Villavicencio.

El partido de centro Construye, que auspiciaba a Villavicencio, designó en su reemplazo al periodista de investigación Christian Zurita. Una investigación de ambos llevó a que Correa sea condenado en ausencia a ocho años de cárcel por corrupción.