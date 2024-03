El costo del sueño americano: suben tarifas de visas de trabajo y permisos de residencia

Visas y más tramites suben de precio. Foto: AFP

A partir del 1 de abril de 2024, algunos trámites en Estados Unidos registrarán aumentos como los permisos de residencia y visas de trabajo. De acuerdo con los Servicios de Ciudadanía e Inmigración, hay incrementos hasta del 70%. Unotv.com te da todos los detalles.

¿Cuánto costarán los permisos de residencia y las visas de trabajo?

Permisos de residencia

De acuerdo con tabla del nuevo desglose de tarifas, las personas que busquen solicitar la famosa Green card deberá pagar 26% más a partir del 1 de abril. El trámite tendrá un valor de mil 440 dólares.

Los costos de solicitud de registro de residencia permanente o ajuste de estatus quedan de la siguiente manera:

Solicitud de registro de residencia permanente o ajuste de estatus: mil 440 dólares

Solicitud de registro de residencia permanente o ajuste de estatus (menor de 14 años en ciertas condiciones): 950 dólares

Visas de trabajo

Además de la solicitud de la famosa Green card, las visas de trabajo también tendrán un aumento en los costos. Por ejemplo, el tipo H1-B, que se entrega a un trabajador no inmigrante, subirá a 780 dólares, lo que representa un aumento del 70%.

Mientras que la petición para trabajadores no inmigrantes l subirá hasta los mil 385 dólares.

“Las solicitudes y peticiones mataselladas en o después del 1 de abril de 2024 deben incluir las nuevas tarifas o, de lo contrario, no las aceptaremos. No habrá periodo de gracia para presentar la nueva edición del Formulario I-129, petición para trabajador no inmigrante porque deberá revisarse con un nuevo cálculo de tarifas”, explican las autoridades de Estados Unidos.

El ajuste a las tarifas de solicitud de beneficios de inmigración y naturalización es el primero desde 2016.