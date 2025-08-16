Volcán en Guatemala hace erupción durante propuesta de matrimonio

GENERANDO AUDIO...

Un momento único quedó grabado en video en Guatemala, cuando un hombre le pidió matrimonio a su pareja frente a un volcán y segundos después, entró en erupción.

La escena, que ya circula en redes sociales, ocurrió durante una excursión en la que el joven se arrodilló para entregar el anillo. La sorpresa de la novia se combinó con la impresionante explosión de lava y humo, lo que convirtió la propuesta en un recuerdo inolvidable.

¿Una señal de la naturaleza?

En el video se observa cómo la pareja está abrazada, luego él se pone de rodillas para pedirle matrimonio a su novia. Ella voltea, visiblemente emocionada, y al momento de colocarse el anillo, sucede la magia: el volcán hace erupción.

Al ver tan sorprendente acto de la naturaleza, la novia, asombrada, olvida ponerse el anillo y deja a su pareja arrodillada para contemplar la erupción. Finalmente, ella dice que sí, se pone el anillo y todo culmina con un gran beso.

Mientras para algunos usuarios la erupción del volcán fue una “bendición” de la naturaleza, otros no perdieron la oportunidad de hacer chistes al respecto. “Es una señal de que le espera una vida tormentosa”, “es una señal , no lo haga compa”, “cuando el universo intenta decirte algo, pero tú vas más rápido” o “¿Quién de los dos será el tóxico?”, se pueden leer en los comentarios del video.

