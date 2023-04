Volodimir Zelenski envía mensaje a legisladores en San Lázaro

Este jueves, el presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski, envió un mensaje a los legisladores mexicanos de la Cámara de Diputados, para hablar sobre la situación que vive su país ante el inicio del conflicto con Rusia.

El mandatario, quien señaló de “bestias” a soldados de Rusia por la supuesta decapitación de un prisionero de Ucrania, llamó a orar por la paz en su país.

Por otro lado, dijo a México que su país lucha por la seguridad y tranquilidad en las calles, además de no condenar de la misma manera a todos aquellos que matan civiles.

“Pueblo de México ¿Acaso no estamos unidos por el sueño, por la seguridad y tranquilidad en todas las calles de todas nuestras ciudades? ¿Será que no condenamos de igual manera a los que matan a la gente civil y queman las casas? Somos iguales en no aceptar el mal”

Volodimir Zelenski, presidente de Ucrania