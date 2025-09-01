GENERANDO AUDIO...

Foto: AFP

En la ciudad de Tianjin, los presidentes Xi Jinping y Vladimir Putin encabezaron este lunes la cumbre de la Organización de Cooperación de Shanghái (OCS) con fuertes críticas a Estados Unidos y Occidente.

Xi denunció el “comportamiento intimidatorio” de ciertos países en referencia a Washington, y llamó a “oponerse a la mentalidad de la Guerra Fría”, defender el multilateralismo y fortalecer la ONU y la OMC.

“Debemos abogar por un mundo multipolar justo y ordenado y por una globalización económica inclusiva”, afirmó el mandatario chino.

Putin defiende la guerra en Ucrania

Por su parte, Putin defendió la ofensiva rusa en Ucrania, responsabilizando a Occidente por el conflicto.

“Esta crisis no fue provocada por el ataque ruso en Ucrania, sino por un golpe de Estado apoyado por Occidente”, aseguró.

El líder ruso también criticó los intentos de acercar a Ucrania a la OTAN, a los que atribuyó la prolongación de la guerra.

Reunión con Modi

Durante la cumbre, Putin mantuvo un encuentro bilateral con el primer ministro indio Narendra Modi, quien destacó la “asociación estratégica especial y privilegiada” entre ambos países.

“Las conversaciones con él siempre son perspicaces”, escribió Modi en X, tras subrayar que India y Rusia se han mantenido unidas incluso “en las situaciones más difíciles”.

Sobre el conflicto en Ucrania, Modi reiteró que desea que ambas partes “cesen el conflicto lo antes posible y encuentren una paz estable”.

Encuentro con Erdogan

Putin también se reunió con el presidente turco Recep Tayyip Erdogan, a quien agradeció su papel como mediador en el conflicto con Ucrania. Ankara acogió tres rondas de conversaciones en los últimos años.

Próximas reuniones

El mandatario ruso tiene previsto reunirse con el presidente iraní Masud Pezeshkian, en medio de la presión de Europa sobre Teherán para cumplir sus compromisos nucleares.

La cumbre de la OCS —integrada por China, Rusia, India, Pakistán, Irán y países de Asia Central— se desarrolla en paralelo a preparativos para un desfile militar en Pekín por el 80 aniversario del fin de la Segunda Guerra Mundial.

