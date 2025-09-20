Zelenski anuncia encuentro con Trump durante Asamblea de la ONU

GENERANDO AUDIO...

Zelenski busca reunirse con Trump. Foto: Reuters

El presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski, anunció que se reunirá la próxima semana con su homólogo estadounidense Donald Trump al margen de la Asamblea General de las Naciones Unidas, en medio de una escalada de ataques entre Rusia y Ucrania.

Durante la noche del sábado, Rusia lanzó 40 misiles y 580 drones contra diferentes ciudades ucranianas, un ataque que dejó al menos tres muertos y decenas de heridos, informó Zelenski.

Insiste en reunión con Putin

Zelenski reiteró que la única vía para alcanzar un acuerdo es una reunión con Vladimir Putin, aunque Moscú ha descartado ese escenario. “Estamos listos para una reunión con Putin. Él no está listo”, declaró el mandatario ucraniano.

Las tres rondas de diálogo en Estambul no lograron avances. Rusia mantiene exigencias como el control total de Donbás, algo que Kiev rechaza al considerar inaceptables concesiones territoriales.

Zelenski busca garantías de seguridad

Ucrania insiste en obtener garantías de seguridad respaldadas por Occidente para prevenir futuros ataques rusos si se alcanza un acuerdo. Sin embargo, Moscú advierte que cualquier plan que implique el despliegue de tropas occidentales en territorio ucraniano será considerado inaceptable.

Ataques de Rusia contra Ucrania

En Dnipró, un misil con municiones de racimo impactó un edificio de apartamentos, provocando incendios y el rescate de civiles atrapados entre escombros, según imágenes difundidas por la presidencia ucraniana.

La ofensiva rusa ocurrió después de que tres aviones de combate violaran el espacio aéreo de Estonia, miembro de la OTAN, lo que generó preocupación en Occidente por una nueva provocación militar.

Respuesta militar ucraniana

El ejército ucraniano confirmó un ataque con drones en la región rusa de Samara, que dejó cuatro muertos a más de 800 kilómetros del frente de batalla. También se reportaron daños en refinerías de Sarátov y Novokuibishevsk, objetivo de las fuerzas de Kiev.

Funcionarios rusos aseguraron que repelieron ataques en Volgogrado y Rostov, aunque reconocieron incendios y explosiones en instalaciones energéticas.

