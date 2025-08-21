GENERANDO AUDIO...

Zelenski dijo estar dispuesto a reunirse con Putin. Foto: AFP

El presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski, declaró que un posible primer encuentro con Vladimir Putin desde el inicio de la invasión rusa podría celebrarse en las próximas semanas, pero únicamente después de que las potencias occidentales definan un esquema sólido de garantías de seguridad para su país.

“Queremos entender cómo queda la arquitectura de las garantías de seguridad, dentro de siete a diez días”, dijo Zelenski en declaraciones difundidas este jueves.

Zelenski rechaza reunión inmediata en Moscú

El mandatario ucraniano señaló que, una vez definidas esas garantías, podría sostener una reunión bilateral con Putin en “una semana o dos”, como promueve el presidente estadounidense, Donald Trump, quien busca incluso sumarse en un formato trilateral.

Entre los países propuestos para acoger el encuentro figuran Suiza, Austria y Turquía. Zelenski rechazó, en cambio, la opción de Moscú planteada por Putin.

Neutralidad y tensiones diplomáticas

Suiza manifestó su disposición a garantizar inmunidad a Putin, requerido por la Corte Penal Internacional, mientras que Turquía fue sede de las últimas negociaciones directas sin éxito.

En contraste, Zelenski descartó a China como posible garante de seguridad:

“China no nos ayudó a parar esta guerra desde el principio (…) No necesitamos garantes que no ayudan a Ucrania”, dijo.

Occidente debate el blindaje a Ucrania

Estados Unidos y Europa analizan mecanismos de protección que van desde compromisos similares al artículo 5 de la OTAN, hasta el despliegue de tropas, apoyo naval y aéreo, así como programas de formación militar.

Trump, quien sostuvo reuniones separadas con Putin y Zelenski en los últimos días, aseguró que el líder ruso está dispuesto a aceptar algún tipo de garantías de seguridad occidentales.

Rusia intensifica su ofensiva

Mientras tanto, Moscú aumentó sus operaciones militares en el este y sur de Ucrania. Este jueves reivindicó la captura de localidades en Donetsk y Dnipropetrovsk, además de reforzar posiciones en Zaporiyia.

En paralelo, Rusia lanzó su mayor ofensiva en semanas con 574 drones y 40 misiles contra varias regiones ucranianas, dejando un muerto y 18 heridos.

Zelenski respondió anunciando la prueba exitosa de un nuevo misil de largo alcance capaz de volar hasta 3,000 kilómetros.

“Es nuestro mejor misil”, subrayó el presidente ucraniano.