Volodimir Zelenski. Foto: AFP

El presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, anunció que este miércoles hablará con Donald Trump, para conocer los detalles de la conversación del presidente estadounidense con su par ruso, Vladimir Putin.

“Hoy mantendré contacto con el presidente Trump y discutiremos los próximos pasos”, dijo Zelenski durante una rueda de prensa en Finlandia.

De la misma manera, señaló que Estados Unidos debería supervisar el alto el fuego parcial, que implica un cese de los ataques de Rusia contra las infraestructuras energéticas, acordado entre el mandatario estadounidense, Donald Trump, y su homólogo ruso, Vladimir Putin.

“Estados Unidos debería ser la principal entidad de supervisión”, declaró Zelenski en la conferencia de prensa.

UE advierte que no puede aceptar exigencia de Putin de cesar entrega de armas a Ucrania

La jefa de la diplomacia de la UE, Kaja Kallas, advirtió este miércoles que el bloque no puede aceptar la exigencia del presidente ruso, Vladimir Putin, de cesar la entrega de armas a Ucrania.

En declaraciones a un grupo de periodistas, Kallas agregó que según lo que se conoce del contacto telefónico del martes entre Putin y el presidente estadounidense, Donald Trump, “es evidente que Rusia no desea hacer ningún tipo de concesión”.

Con relación a la llamada entre Trump y Putin, Kallas señaló que las versiones sobre el contenido de uno y otro lado no coinciden plenamente.

“De forma que creo que no se puede confiar en Rusia. Tal vez los estadounidenses también lo ven”, dijo.

Según las versiones conocidas de esa conversación, Putin exigió el cese de la entrega de armas a Ucrania por parte de la UE.

“Eso no se puede aceptar”, advirtió Kallas, para añadir que si los dirigentes rusos consiguen que no haya más ayuda militar “son libres de seguir adelante, porque los ucranianos no pueden defenderse”.