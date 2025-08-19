Zelenski resalta reunión con Trump y espera avances en las garantías para Ucrania

GENERANDO AUDIO...

Foto: Reuters

El presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski, afirmó este martes que tras las “importantes” reuniones del lunes el Gobierno ucraniano trabaja ya con sus socios para cerrar el “contenido concreto” de las futuras garantías de seguridad, uno de los requisitos reclamados por Kiev para llegar a algún tipo de acuerdo con Moscú y poner fin al conflicto.

Asimismo, a través de un mensaje en su cuenta de X, el mandatario consideró que el encuentro del lunes en la Casa Blanca, en el que participaron varios líderes de la UE y de la OTAN, fue “un paso significativo para avanzar en el fin de la guerra y garantizar la seguridad de Ucrania”, a la espera de que este martes continúen las negociaciones en diversos formatos.

“Haremos todo lo posible para que hacer de la senda hacia la paz una realidad, gracias a las alianzas, las garantías de seguridad y la valentía de la población ucraniana”, subrayó Zelenski, quien se mostró en redes sociales especialmente agradecido por la “determinación” y el “apoyo” de otros países.

Por su parte, desde la víspera de la reunión con los europeos, presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dejó claro que no contempla la adhesión de Ucrania a la OTAN, por lo que está por ver ahora la fórmula que utilizan los socios de Kiev para garantizarle la seguridad que Zelenski reclama.

Mientras que, a la par de pedir que se le aplique el artículo 5 del Tratado de Washington, pese a no incluir como miembro a Ucrania, varios países europeos se han ofrecido a enviar tropas sobre el terreno en caso de que haya un acuerdo de paz.

Dicho artículo de la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN) dispone que un ataque armado contra una o varias de las partes del acuerdo, ya sea en América del Norte o Europa, sería considerado una agresión contra todas.

Toda vez que sigue en vilo el futuro de la guerra entre Rusia y Ucrania, donde Trump busca directamente el acuerdo de paz, y algunos líderes europeos se pronunciaron el lunes por un cese al fuego previo, con el que Vladimir Putin no está de acuerdo.