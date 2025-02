El presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski, le respondió a Donald Trump, asegurando que “vive en un espacio de desinformación”, luego de que el líder de la Casa Blanca lo llamara “dictador”

“El presidente Trump, a quien nosotros respetamos mucho como líder del pueblo estadounidense, desgraciadamente vive en este espacio de desinformación”, aseguró el mandatario ucraniano en una rueda de prensa.

Ante las declaraciones del republicano, Zelenksi se lanzó contra Rusia, señalando que no se puede confiar en los dirigentes del país, a los cuales llamó “mentirosos patológicos”.

Tras una llamada telefónica con el presidente Vladimir Putin la semana pasada, Donald Trump acusó a Kiev de iniciar el conflicto con Rusia.

El republicano llamó “dictador” a Volodimir Zelenkisi, presidente de Ucrania, en medio de crecientes tensiones entre Kiev y Washington.

“Zelenski es un dictador sin elecciones, debería actuar rápido o no le quedará país”, escribió Trump en su plataforma Truth Social.

Por otro lado, señaló que la gestión del mandatario ucraniano ha sido terrible, por lo cual han muerto millones de personas.

“Amo a Ucrania, pero Zelenski ha hecho un trabajo terrible. Su país está destrozado y millones han muerto innecesariamente”, dijo Donald Trump.

El presidente criticó la ausencia de elecciones en Ucrania desde que, en febrero de 2022, Rusia invadió el territorio.

El presidente de Ucrania aseguró que se reunirá con un emisario de Estados Unidos el jueves, por lo cual espera un diálogo “constructivo”, de acuerdo con AFP.

Por otro lado, señaló que habló con el senador estadounidense Lindsey Graham, a quien agradeció por el apoyo bilateral y bipartidista “al pueblo ucraniano” en la lucha contra “la agresión rusa”.

I spoke with U.S. Senator @LindseyGrahamSC . We greatly appreciate the bicameral and bipartisan support of the US Congress to the Ukrainian people in our fight against the Russian aggression.



As always, Senator Graham is constructive and doing a lot to help bring peace closer.…