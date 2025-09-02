Zelenski se reunirá en París con líderes europeos para negociar garantías de seguridad

GENERANDO AUDIO...

Foto: Reuters

El presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski, viajará este jueves a París para reunirse con líderes europeos y discutir garantías de seguridad para su país frente a posibles ataques rusos en el futuro, informó su oficina este martes.

En la capital francesa, Zelenski se encontrará con la presidenta de la Unión Europea, Ursula von der Leyen; el jefe de la OTAN, Mark Rutte; el canciller alemán, Friedrich Merz; y el primer ministro británico, Keir Starmer.

Garantías de seguridad para Ucrania, el centro del encuentro

De acuerdo con el asesor presidencial Mijailo Podoliak, el objetivo es mantener “discusiones intensivas” con los líderes europeos y de la OTAN sobre qué compromisos de defensa puede recibir Ucrania en caso de un acuerdo de paz con Rusia.

Kiev reclama una fuerza de paz europea y garantías de defensa al estilo de la OTAN, en caso de que no prospere su adhesión formal a la alianza atlántica.

Respuesta de Rusia ante las negociaciones

El presidente ruso, Vladimir Putin, advirtió desde China que cualquier pacto de seguridad para Ucrania no puede comprometer los intereses de Moscú. “La seguridad de Ucrania no puede garantizarse a costa de la Federación Rusa”, dijo durante una reunión con el primer ministro eslovaco Robert Fico.

Occidente, liderado por Emmanuel Macron y Keir Starmer a través de la llamada Coalición de Voluntarios, busca una propuesta sólida que ofrezca protección a Ucrania tras un eventual alto al fuego.