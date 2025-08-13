Zelenski viaja a Berlín para videoconferencia con Trump

GENERANDO AUDIO...

Volodomir Zelenski asegura que Ucrania quiere la paz. Foto: AFP.

El presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, viaja el miércoles a Berlín para participar en la videoconferencia con Donald Trump, antes del encuentro entre el mandatario estadounidense y su par ruso, Vladimir Putin, indicó una fuente gubernamental alemana.

Zelenski y los principales dirigentes europeos quieren convencer a Trump para que defienda los intereses de Ucrania en la cumbre bilateral prevista el viernes en Alaska.

Dirigentes mundiales hablarán con Trump

El presidente ucraniano y varios dirigentes europeos hablarán con Donald Trump este miércoles, por videoconferencia, para intentar convencer al mandatario de Estados Unidos de defender los intereses de Ucrania en su encuentro con su par ruso, Vladimir Putin, en Alaska.

Los europeos, con quienes Trump también se comprometió a hablar después de su reunión con Putin el viernes, hacen todo lo posible para evitar que este encuentro termine en un resultado desfavorable para Ucrania, después de tres años y medio de conflicto.

El jefe del gobierno alemán, Friedrich Merz, invitó a Trump y a su vicepresidente JD Vance a entrevistarse con el presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, así como con los gobernantes de Francia, Reino Unido, Italia, Polonia y Finlandia.

Zelenski viajó a Berlín para participar en estas reuniones junto al dirigente alemán, indicó una fuente gubernamental alemana.

Estos encuentros abordarán los medios para “ejercer una presión sobre Rusia”, “la preparación de posibles negociaciones de paz” y las cuestiones “relativas a las reivindicaciones territoriales y a las garantías de seguridad”, según Berlín.

El martes, los dirigentes de los países de la UE -excepto Hungría- insistieron en la necesidad para los ucranianos de “decidir su futuro”, juzgando que sólo se pueden llevar a cabo negociaciones de calado “en el contexto de un alto el fuego o de una reducción de las hostilidades”.

Por su parte, Putin habló en estos últimos días con numerosos líderes: el chino Xi Jinping, el indio Narendra Modi, el brasileño Luiz Inácio Lula da Silva y el norcoreano Kim Jong Un.

Zelenski no fue invitado a la cumbre en Alaska, donde Kiev y sus aliados europeos temen que Trump y Putin lleguen a un acuerdo para obligar a Ucrania a ceder parte de su territorio.