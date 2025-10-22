GENERANDO AUDIO...

Foto: FGR.

El ciudadano chino Zhi Dong Zhang, conocido como “Brother Wang”, permanece detenido en Cuba tras varios meses prófugo. El narcotraficante, considerado uno de los mayores operadores de fentanilo a nivel mundial, había escapado del arresto domiciliario en México, donde esperaba su extradición a Estados Unidos.

De acuerdo con medios internacionales como El País, Zhang fue arrestado por las autoridades cubanas luego de ingresar al país con documentos falsos, tras serle negada la entrada a Rusia. Ahora, Cuba coordina su posible extradición.

¿Quién es Zhi Dong Zhang, alias“Brother Wang”?

Zhi Dong Zhang, de origen chino, es señalado por la DEA y la Fiscalía General de la República (FGR) como operador clave en el tráfico de fentanilo hacia Estados Unidos. Conocido con los alias “El Chino”, “Pancho” y “Nelson Mandela”, habría mantenido vínculos con el Cártel de Sinaloa y el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

Las investigaciones lo acusan de haber traficado más de una tonelada de cocaína y dos toneladas de fentanilo, además de realizar operaciones de lavado de dinero por decenas de millones de dólares mediante empresas fachada y transferencias bancarias internacionales.

Su fuga Zhi Dong Zhang de arresto domiciliario

Zhi Dong Zhang fue capturado por primera vez en octubre de 2024, en un operativo conjunto de la Fiscalía General de la República (FGR), la Secretaría de Marina y el Ejército Mexicano. La detención ocurrió en Santa Fe, en la Ciudad de México.

Poco después, un juez le otorgó el beneficio de prisión domiciliaria, y fue trasladado a un inmueble ubicado en la alcaldía Tlalpan, bajo resguardo de la Guardia Nacional. Sin embargo, en julio de 2025, logró fugarse del lugar sin que hasta ahora se haya confirmado cómo ocurrió el escape.

Zhi Dong Zhang es buscado en EE.UU. por narcotráfico

En Atlanta, Georgia, pesa sobre Zhi Dong Zhang una orden de arresto activa. Las autoridades estadounidenses lo señalan por liderar una red criminal dedicada al tráfico de drogas como fentanilo, metanfetaminas y cocaína. La investigación sobre sus vínculos incluye también su presunta participación en actividades de lavado de dinero, mediante una red con presencia en varios continentes.

Las autoridades estadounidenses estiman que las operaciones encabezadas por Zhang generaban más de 150 millones de dólares al año. Se le vincula con una red transnacional con presencia en América, Asia y Europa, encargada del envío de sustancias ilícitas y del lavado de dinero procedente de la venta de drogas sintéticas.