¿Karely Ruiz puede con todo? Responde si dejará OnlyFans por su regreso a la escuela

Karely Ruiz también tomará clases de baile. Foto: Instagram / Karely Ruiz

Karely Ruiz dice que puede con todo, sin embargo, ¿es verdad que dejará su cuenta de OnlyFans para enfocarse 100% en sus estudios? La modelo está dispuesta a terminar su formación académica y respondió sobre el rumor de que por la escuela se olvidará de hacer contenido para adultos, actividad que la hizo famosa.

La también influencer ya había hablado de sus ganas por retomar sus estudios e incluso compartió que tomará clases de baile como desafío a las críticas que ha recibido. Karely agregó que está dispuesta a cambiar algunos aspectos de su vida.

¿Karely Ruiz se olvida de Only Fans por su regreso a la universidad?

A meses de sus escandalosas apariciones con el rapero Santa Fe Klan, Karely Ruiz habló sobre sus planes de retomar sus estudios. La modelo lo comentó en un Get Ready With Me (alístate conmigo) que compartió en TikTok.

“Voy a retomar los estudios… Es que a mí siempre me ha gustado la escuela. No lo hice porque estaba trabajando y dije primero voy a hacer dinero” Karely Ruiz

Ver más

La regiomontana aclaró si por sus estudios dejará o no de hacer contenido para adultos.

“Obviamente, seguiré haciendo dinero (…) Creo que puedo con las dos (cosas). Va a ser un poquito más pesado y complicado, pero todo se puede en esta vida cuando lo quieres” Karely Ruiz

En cuanto a los aspectos de su vida que desea cambiar, indicó que dejará de tomar alcohol porque se dio cuenta que su consumo estaba convirtiéndose en un problema.

“Tengo que ser mejor cada día, entonces alcohol ya no”

Ver más

¿Qué estudia Karely Ruiz?

Karely había estudiado hasta el tercer semestre de Enfermería cuando decidió dejar la escuela debido al éxito que tuvo con su participación en la TV y en las redes sociales.

Lo que actualmente estudia la modelo es nutrición y se dice que su formación la está llevando en Monterrey, Nuevo León, lugar donde radica su familia.