¿Con qué derecho? Karely Ruiz denuncia que amigos le robaron cuando los invitaba a fiestas en su casa

Karely Ruiz denunció que fue víctima de robo en su propia casa cuando hacía fiestas con sus amigos; en sus redes sociales publicó una fotografía en la que explica que personas a las que les abrió las puertas de su hogar le robaron varios pares de lentes de la marca Versace.

En las redes sociales de Kareli Ruiz se encuentra una fotografía recientemente subida en la que la influencer denuncia que amistades aprovechaban las fiestas en su casa para robarse algunas pertenencias, como los lentes Versace, que suelen rondar en más de 3 mil pesos.

“Ayer me di cuenta que todos mis lentes me los robaron en mi propia casa cuando hice fiestas. Con qué derecho”.

La estrella de OnlyFans, Karely Ruiz, explicó a sus fans que se dio cuenta de que le habían robado sus lentes cuando se puso a hacer algo de aseo en su casa, además que denunció que sus “amistades”, de las cuales no dijo nombres, le querían robar su muñeca Anabelle.

“Se supone que son amigos, uno se confía y no te imaginas que tienen tanta necesidad para robar, no me voy a culpar por eso, hasta mi muñeca Anabelle me la querían roban en mi propia cara”.

Dijo Karely Ruiz.