¿Pero qué paso? Hospitalizan a influencer Karely Ruiz

La influencer Karely Ruiz está nuevamente en el ojo del huracán, después de que publicara un video en sus historias de Instagram desde la cama de un hospital.

La regiomontana activó la alerta entre sus seguidores después que en el propio clip asegurara que últimamente la ha estado “pasando muy mal”.

En la grabación se observa a Karely Ruiz conectada a un suero con intravenosa y tapándose la boca en ciertos momentos, por lo que las especulaciones no se hicieron esperar.

Te recomendamos: Mujeres que usaron la moda como estandarte feminista y cambiaron al mundo

Fue la propia influencer quien develó el motivo de su hospitalización el pasado viernes, antes de un show que iba a brindar en la ciudad de Irapuato, Guanajuato.

Desde una cama de hospital, en un video, la modelo, en una actitud completamente distinta a la que sus fans están acostumbrados, confirmó su hospitalización.

En la grabación, Karely Ruiz confesó que se pasó “de copas”, lo que la llevó a marearse de más e incluso vomitar, por lo que tomó la determinación de internarse en el nosocomio para poder cumplir con su show del día siguiente.

“Me pasé de copas, acepto mis errores y ya no voy a tomar. Yo no soy así, no sé quién me daño, ahorita, estoy un poquito drogada por el medicamento”

Karely Ruiz en video subido a Instagram.