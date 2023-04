¿Quién es Karely Ruiz y por qué se hizo famosa?

Karely Ruiz es influencer y modelo de OnlyFans. Foto: Instagram / @karelyruiz

Karely Ruiz es una influencer y modelo de OnlyFans que, en fechas recientes, se ha hecho famosa por diversos temas que van desde su trabajo erótico en plataformas, pasando por la solidaridad con sus fans, hasta con el mundo del entretenimiento mexicano. Ve aquí cómo lucía antes la famosa, cuando comenzó a despegar su carrera.

¿Quién es Karely Ruiz?

Tiene 22 años de edad

Nació en Monterrey, Nuevo León , el 28 de octubre del 2000

, el 28 de octubre del 2000 Aunque ya era famosa, hace unas semanas se dejó ver con Andrés García , a quien visitó en su casa de Acapulco

, a quien visitó en su casa de Se hizo famosa gracias a sus publicaciones en redes sociales, donde deja ver su belleza. Además, ha participado en programas de televisión regiomontanos

Ver más

La modelo Karely Ruiz, de Monterrey, Nuevo León, en mayo pasado, resaltó que verificó su cuenta de Instagram con más de 5 millones de seguidores: para celebrar, dijo que regalaría una liposucción, pero una solicitud en su video la orilló a regalar una quimioterapia para un joven de Coahuila.

Ver más

Karely Ruiz, famosa por sus buenas obras (además de sus fotos sensuales).

En Twitter, la joven tiene más de 463 mil seguidores

Ofrece su contenido sexual a través de OnlyFans

Para celebrar el Día del Padre, el pasado domingo 19 de junio, en redes sociales se difundió que la alcaldesa de Xicoténcatl, Tamaulipas, Noemy González Márquez, contrató a la famosa Karely Ruiz, quien llegó al evento escoltada.

En entrevista para medios de comunicación, la famosa Karely Ruiz ha dicho cuál es el tipo de mujer con la que tendría una relación: “me gusta que parezca niño, no me gusta que sean tiernitas, no podría andar con una mujer que sea como yo”, pero sí andaría con una mujer.

Ver más

Karely y su jugosa ganancia de OnlyFans

Una de las plataformas en las que Karely Ruiz ha destacado es la de OnlyFans, en donde, como muchas celebridades, comparte contenido subido de tono, y por el cual recibe ganancias, según reveló la propia influcer en entrevista para el programa La Saga.

“Tengo dos años en Onlyfans… Yo cobro 16 dólares por la suscripción, hay otras chicas que cobran 32 o hasta 35 dólares, yo cobraba 30 dólares, pero al ver que a mucha gente le pensaba al pagar más dinero, decidí bajar el precio para tener más suscriptores”, Karely Ruiz

Aunque destacó que no siempre los suscriptores se quedan en su perfil de Onlyfans explicó que así como se van algunos, llegan otros, por lo que no ve un descenso en sus ganancias.

Ver más

Karely Ruiz y Fofo Márquez

En las últimas semanas, el nombre de Karely Ruiz ha sonado mucho: esta vez, porque acusó al influencer Fofo Márquez de no pagar la cuenta de un bar, equivalente a 60 mil pesos.

Según Karely Ruiz, Fofo Márquez había prometido pagar la cuenta, pero ella terminó absorbiendo el gasto.

Fofo Márquez, luego de desatada la polémica, se defendió: no negó la deuda pendiente, pero explicó que había invitado a salir a Karely Ruiz, y que ella había besado a otras personas, razón por la cual decidió “no patrocinarla” y abandonar el lugar.

Por su parte, la influencer afirmó, en diferentes entrevistas, que Fofo Márquez no es millonario y dijo tener prueba de ello.

Karely Ruiz antes y ahora

Karely Ruiz ha utilizado publicaciones en donde comparte cómo se veía hace algún tiempo. En dichas publicaciones, la influencer habla sin tapujos que se sometió a cirugías estéticas, aunque llama al amor propio.

Ver más El cambio de Karely Ruiz, quien ha protagonizado algunas polémicas desde que se catapultó a la fama, se puede notar en las primeras imágenes que la joven compartió al inicio de su cuenta de Instagram.

Ver más

“No dejaré que me afecten”: Karely se defiende de críticas a su cuerpo

Y aunque Karely goza de popularidad y apoyo por parte de sus seguidores, no todo es miel sobre hojuelas en su paso por redes sociales, ya que también ha tenido que lidiar con duras críticas por su aspecto físico; sin embargo, ante el ambiente hostil, la modelo de OnlyFans ha sido muy clara en responder a sus detractores.

“No dejaré que los comentarios sobre mi cuerpo me afecten”.

Además, Ruiz también se ha pronunciado por el amor propio y buscar la comodidad con el cuerpo.

Ver más

Karely Ruiz visita el puesto de dulces en el que trabajaba

Karely Ruiz antes vendía dulces en un puesto, situación de la que no ha renegado y que la hace sentir orgullosa por sus orígenes, por lo que hace algunos días la bella modelo de 21 años de edad posteó una foto de su antiguo trabajo.

Karely toda una tendencia en redes

La popularidad de Karely Ruiz no se limita a Onlyfans, pues también destaca en otras plataformas como Instagram y Tiktok en donde ha sorprendido con sensuales bailes que puso en aprietos a uno que otro seguidor, tan sólo con una peculiar melodía muy relacionada con la influencer.

Incluso ha posado junto a famosas como Celia Lora:

Ver más

Y muchos se preguntaron cuál era la canción que Karely hizo suya en el video de Tiktok y Unotv.com te resuelve el misterio. Se trata del tema “¿Qué pasa?” de Haus-A-Holics y aunque fue lanzado en 2011 cobró gran popularidad gracias al video de Ruiz.

Lee más contenido de Karely Ruiz: