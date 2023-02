¡Hasta en los perros hay razas! Estas son las razas de perros que no huelen

Estas son algunas razas de perros que no huelen. Foto: Pexels y Wikimedia

Los perros son una gran compañía para sus dueños, quienes se preocupan para tenerlos limpios y adorables, sin embargo su olor es característico y recordado a pesar de que se bañen, pero hay algunas razas que no huelen, te contamos cuáles son.

De acuerdo con el blog Experto Animal, que se dedica a todo lo relacionado a perros, gatos y mascotas en general, menciona algunas razas de perros que no huelen y que por su naturaleza se consideran más limpios.

Caniche

Estos perros no mudan de pelo, por lo que no tienen mal olor, pero son propensos a sufrir dermatitis seborreica, por lo que el sebo sería una de las causas del mal olor, por lo que deberá de tener cuidados para no llegar a eso, como lo es el cepillado diario y visitas al veterinario como en todas las razas.

Caniche es mejor conocido por su nombre en inglés, Poodle. Foto: Pexels

Kerry Blue Terrier

Esta raza originaria de Irlanda es de tamaño mediano y un peso que ronda los 15 kilogramos, tiene unas largas barbas que requieren de una limpieza constante, además su pelaje da una tonalidad azul que es lo que le da el nombre, sin embargo estos perros no huelen ya que su manto no muda. Este es un gran perro de compañía que se ha adaptado a la vida urbana, pero que necesita liberar su energía constantemente.

El Kerry Blue Terrier destaca por su tonalidad azul. Foto:Wikimedia

Pastor de Brie

Estos perros no huelen debido a su pelo seco y largo que se protege de las condiciones climáticas adversas, por lo que su característica es ser lomitos de vigilancia que pueden estar sin problemas a la intemperie, siempre y cuando se aleje de su peor enemigo, el sebo para que produzca el menor olor posible.

El Pastor de Brie cuenta con un pelaje largo que lo protege. Foto: Wikimedia

Spaniel Pont-Audemer

Este lomito puede parecer apestoso a simple vista, sin embargo su capa de pelo no grasa evita malos olores, aunque se le tiene que mantener en constante cuidado, a pesar de que no sea difícil de manejar. Este perro mediano es muy feliz corriendo y liberando energía, es una raza complicada de encontrar.

Spaniel Pont Audemer es de los perros con el pelaje menos oloroso. Foto: Wikimedia

Bichón Frisé

Estos tiernos perritos tienen un pelaje suave, blando y esponjoso y aunque necesitan productos específicos de lavado y un cepillado constante, son perros que tienen a no oler siempre y cuando estén sanos, por lo mismo es importante saber qué estudios necesita una mascota para detectar enfermedades en etapa temprana.

Bichón Frisé es uno de los perros que destacan por su suave pelaje. Foto: Wikimedia

¿Por qué huele mal un perro?

Esta es una de las interrogantes más comunes de los dueños quienes no saben las razones por las que sus mascotas huelen de cierta manera aún cuando están recién bañados, por lo que son algunas enfermedades como la dermatitis, los baños seguidos, el cambio del pH o el sebo son las principales razones del mal olor en los canes.

¿Cómo mejorar el olor de un perro?

Hay muchas cosas que se pueden hacer para contrarrestar que un perro huela mal, se puede ir desde limpiar las patas de tu mascota tras cada paseo con una toallita, cepillar constantemente y retirar suciedad visible, además de mejorar la higiene en sus dientes y orejas, toma en huenta que depende de cada raza.

De igual manera una buena alimentación es ideal para mantener la salud del pelaje y del perro en general, por lo mismo es recomendable llevar a tu mascota al veterinario para cualquier inquietud y orientación precisa sobre su mal olor.