5 señales que demuestran que tu gato sí te quiere

Los gatos son animales conocidos por su independencia y personalidad única. En la gran mayoría de los casos, los domésticos suelen ser muy tranquilos, dormilones, comelones y cariñosos cuando están con ganas de mostrarte su amor, a pesar de que se dice que son muy fríos y distantes.

Aunque no son tan expresivos como los perros, los gatos también pueden mostrar signos de afecto hacia sus dueños. En UnoTV te presentamos algunos signos comunes de que tu gato te quiere:

Los gatos a menudo ronronean cuando están cómodos y felices, especialmente cuando se encuentran acurrucados en tu regazo o recibiendo caricias.

Cuando un gato te mira fijamente y parpadea lentamente, es un signo de confianza y afecto.

Los gatos a veces tocan con la cabeza en tu mano o en tu cuerpo como una forma de pedir atención o caricias.

Una cola erguida y moviéndose suavemente es un signo de que tu gato está contento y relajado en tu compañía.

Si tu “michi” te trae pequeñas presas como ratones o pajaritos, es un signo de que confía en ti y quiere compartir su caza contigo.

Recuerda que cada gato es único y puede mostrar su afecto de diferentes maneras.

De acuerdo con expertos, es importante aprender a conocer las señales individuales de tu gato y responder a ellas de manera apropiada.

Claudia Edwards Patiño, veterinaria y académica de la UNAM señala, en una publicación en su gaceta, que la relación con los minínos es “aquella en la que si tú quieres y yo quiero, está bien, ambos queremos”.

“Si tú no quieres, no hay problema; y si ya no quiero, deberías de respetarme. Todas son maneras de la que deberíamos aprender”.

Veterinaria Claudia Edwards Patiño.