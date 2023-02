¡Ejercítalos!: 7 divertidos juguetes para gatos

7 divertidos juguetes para gatos. Foto: Getty Images

Los gatos son animales que les encanta jugar en todo momento y más cuando están cachorros, ya que con esta actividad fomentan su instinto natural de cazadores. En UnoTV, te queremos compartir 7 juguetes para gato que ayudarán a mantenerlo en buena forma tanto física como mental.

Ver más Llevamos todo el día pintando y hemos sacado varias cosas en claro:

1. Putada ser pobres y no poder contratar un pintor que lo haga bien

2. Dejad de comprar juguetes para gatos, invertid en pinceles para gatos. Dejaos de NFT y cryptos.

3. Ahora tenemos un gato verde-azul. pic.twitter.com/CxgVUf1IBv — Neus Mir (@neus_mir) January 8, 2022

Gran parte del día se la pasan durmiendo, pero cuando despiertan los gatos están llenos de energía y lo notas cuando están corriendo por todas las habitaciones. Qué mejor que tengan juguetes con los cuales puedan desfogarse y dejar el aburrimiento por sólo estar acostados.

Los juguetes sirven también para que tus gatos se desenvuelvan con una actividad física, la cual evitará otro tipo de problemas como el sobrepeso y la obesidad. Además, resultarán muy estimulantes, con ello también impedirás que de forma indirecta destruyan muebles o cortinas.

No obstante, hay que tener cuidado al momento de elegir los juguetes para nuestros gatos y revisar que sean seguros para evitar posibles accidentes como atragantamientos y problemas digestivos. Lo más recomendable es que preguntes a tu veterinario, quien te sugerirá los más convenientes, de acuerdo con su edad.

7 divertidos juguetes para gatos

Ratones de juguete

Los ratones de juguete son de los más comunes y los puedes encontrar en casi todas las tiendas. Serán de los preferidos para tus mininos, ya que con ellos estimularás su instinto cazador a todo lo que da. Si quieres pasar un momento agradable y divertido con ellos, este juguete es el primero que te recomendamos. Después de un tiempo de perseguirlos terminarán cansados.

Ver más Un ratón. 🐭

Juguete para michis. 🐈 pic.twitter.com/nqnxztZnmz — María Joaquina_Tats, la de la Macca. (@ZooCrochet) August 17, 2021

Bolas de estambre

Búscate las bolas de estambre de la abuela y si no tienes, lánzate a la tienda para comprarlas. Son una gran opción en caso de que no tengas por el momento un juguete. Con las bolas de estambre, los gatos pueden estar entretenidos durante un buen rato, pero si llega a atorarse con sus garras, no seas cruel y ayúdale, ya que esta situación puede dejarlo estresado.

Ver más Pelotas de estambre para gatos. Te aseguro que le encantarán. pic.twitter.com/Smhw580T66 — Trendy Corp (@TrendyCorp) December 9, 2019

Circuitos de juego

Los circuitos de juego para gatos son un tipo de gimnasio en pequeño y uno de los mejores entretenimientos que le puedes ofrecer a tus gatos, ya que pasarán momentos divertidos, además de que le ayudarán a mantener su peso y buen estado físico, mediante la realización de ejercicio diario.

Rascadores

Son el complemento ideal para que no se estresen. Los rascadores ayudan a favorecer el desarrollo físico y mental de tu gato y le proporcionan un sitio donde puede limarse las uñas y con ello evitas que lo haga en los muebles o las cortinas de tu casa o habitación.

Ver más 🐈 Mi emprendimiento está teniendo mejores resultados de lo que pensé.. Estoy muy contenta por eso y no saben lo mucho que ayuda solo un un FAV o RT.. solo para poder mostrarle a todos lo que hago.. 💙❤️

(Para los que no saben son RASCADORES DE GATOS) 🐈 .. pic.twitter.com/akPGdWf1SS — valen (@valemartin_0) September 6, 2020

Árboles para gatos

Son otra gran opción, puesto que a los gatos les permitirá que salten y jueguen, ya sea de forma independiente o con sus compañeros gatunos. También, suelen estar elaborados con material que les permite limarse las uñas. Te recomendamos que les agregues un poco de catnip; la mayoría de los gatos sienten atracción a su olor.

Ver más crise existencial pic.twitter.com/WNiQijP9X2 — gatos fazendo gatices 😼 (@gatinarios) August 16, 2022

Juguetes con cuerda

Son de los juguetes más encantadores para tus gatos. Se la pasarán saltando e intentando cazar la pluma o la pelota que cuelgue de ellos. De esta forma, mantendrás tu felino activo y lo estimularás para que se duerma pronto, ya que son animales nocturnos.

Ver más Creo que voy a incursionar en los juguetes para gatos jajajaja pic.twitter.com/xI3YJhoSQR — Angélica La Tejedora (@AngelicaYoma) August 26, 2021

A los gatos les entusiasma compartir momentos de juego contigo. Date un tiempo en el día para hacerlo y con ello fortalecerás el vínculo que tienes con ellos. Recuerda que les encanta tu compañía y las horas de diversión y esparcimiento durante el día.