Una nueva estafa fue denunciada en la Ciudad de México (CDMX), donde delincuentes aprovechan la pérdida de mascotas para extorsionar a sus dueños.

Luis Carreño, vecino de la alcaldía Coyoacán, relató a UnoTV como fue víctima de este engaño luego de que su gato Jeremías desapareciera hace tres días, pero logró evitar que llegara a mayores.

Colocó carteles y difundió la búsqueda en redes sociales. Al poco tiempo, un hombre que se identificó como “Israel” lo contactó vía telefónica asegurando que tenía a su mascota y quería ayudarlo.

El sujeto le contó una historia conmovedora: que sus hijas encontraron al gato en Coyoacán y, al ver que tenía collar, decidieron retenerlo para localizar a su dueño. “Israel” mantuvo un tono amable y paternal para ganarse su confianza. Incluso le proporcionó datos de la placa del gato, información que estaba visible en los carteles.

“Con un tono muy cálido me decía: ‘No, tranquilo, hijo, todo va a estar bien. Tu animalito llegó a las manos indicadas y Dios existe. Te voy a contar un poco cómo fue que nosotros llegamos a Jeremías’.”

Aseguró que Jeremías estaba en una bodega en la colonia Roma, pero que él se encontraba en Atizapán de Zaragoza, por lo que ofrecía entregarlo el fin de semana. Luego, cambió de versión y dijo que podía enviar un transportista si le urgía tener a su mascota.

El hombre solicitó un depósito para “cubrir la gasolina”. Luis accedió con tal de ver pronto a su minino. Poco después, otra persona, supuestamente el transportista, lo contactó desde otro número, pidiéndole su dirección y una cantidad adicional.

“Me dice: ‘Bueno, hijo, ya quedó. Te va a buscar el transportista para que te dé la ubicación en vivo y tú puedas ir monitoreándolo hasta que llegue. Yo hago esto de todo corazón’. Más de lo mismo. Me manda una cuenta y me dice: ‘Aquí me puedes dejar lo del combustible, como 200 o 250 pesos…’”.