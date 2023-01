La artritis perruna puede presentarse a cualquier edad. Foto: Pexels

Mientras muchos ya preparan tamales para consentir a su lomito este Día de la Candelaria, en UnoTV.com te hacemos una pregunta, sabes ¿qué es la artritis perruna? Si eres de los que ama incondicionalmente a su mascotita, sin duda debes leer la siguiente información que tenemos para ti.

Si bien hay muchas personas alientan con buenos premios a sus perros, te contamos que un obsequio que también puedes darles es verificar con un veterinario un chequeo periódicamente, por que aunque tu veas bien a tu lomito, quizá podría pasarle con cualquier ser humano, y presentar problemas de salud que por ser internos, podrían pasar desapercibidos a simple vista.

¿Qué es la artritis perruna?

El día de hoy, te presentamos información interesante que el Hospital Veterinario UNAM-Banfield comparte para el interés general, ya que ante la cuestión sobre qué es la artritis perruna, te señala que se trata de una lesión articular crónica que se caracteriza por la pérdida del cartílago articular, genera el engrosamiento de la cápsula articular, hay un cambio en la composición del líquido sinovial y se da la formación de hueso nuevo alrededor de la articulación, estos huesos se llaman osteofitos, que de forma general producen dolor y disfunción de la extremidad afectada.

¡OMG! Entonces, este mal, ¿puede afectar a cualquier lomito, y sin importar su edad?

Lamentemos decirte que sí, pues estas lesiones pueden presentarse en animales jóvenes, como cachorros con displasia de cadera o en ejemplares viejos, como en los casos de la ruptura del ligamento craneal cruzado, displasia de codo, cadera, etc.

¿La artritis perruna es por genética?

De acuerdo con el Hospital Veterinario UNAM-Banfield, la artritis perruna puede estar asociada a la carga genética y la edad del lomito, ya sea en perros o gatos; además, también se puede complicar con otros factores como la obesidad y la actividad física, teniendo un efecto negativo en su día a día.

¿Qué signos de alerta pueden presentarse?

Dolor

Disminución de su actividad física

Sobrepeso

¿Cómo puede tratarse esta enfermedad?

Para la artritis perruna, antes que nada no le des medicina que tú creas que está bien a tu lomito, así como la autoridad médica siempre le pide a la gente, no automedicarse, no hagas lo mismo con tu mascotita, ya que en este caso, sólo un médico veterinario puede confirmar o descartar dicha enfermedad (o cualquier otra), y de ser necesario, este profesional puede indicar el mejor tratamiento posible, el cual puede enfocarse en tres áreas como la eliminación de los factores predisponentes, el control de los medidores de la inflamación y el mantenimiento de la salud articular.

También existe un tratamiento multimodal, esto implica:

Control de peso

Modificación de la actividad física

Rehabilitación

Control del dolor

Suplementos articulares

Moduladores de la enfermedad

En algunos casos, cirugía para corregir lo que desencadenó el problema o eliminar las articulaciones dolorosas, como en los reemplazos articulares totales

De esta manera, ahora que sabes toda esta información sobre la artritis perruna, sigue apapachando a tu “peludito”, y para ello (aunque quizá ya lo hagas) puedes dormir con tu mascota y generar ciertos beneficios, como disminuir los síntomas de ansiedad e insonmio, proporcionar comodidad y seguridad, entre otras cosas.