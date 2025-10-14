GENERANDO AUDIO...

¿Cómo hacer un altar para tu mascota con IA? Foto: Gemini

Dentro de las tradiciones del Día de Muertos en México, se mantiene viva la creencia de que los difuntos regresan para convivir con los vivos, recibir sus ofrendas y sentirse bienvenidos; muchas familias han empezado a dedicar también un espacio especial de su ofrenda a sus mascotas que ya partieron, considerando que los lazos de cariño trascienden la vida física.

En particular, se ha ido popularizando la fecha del 27 de octubre como el día en que se homenajea a esos compañeros animales, pues muchos aseguran que ese día “vuelven” para reencontrarse con sus dueños.

En 2025, con el auge de las apps que incorporan inteligencia artificial (IA), las ofrendas han dado un salto hacia lo digital, ya no sólo se trata de montar físicamente una mesa con flores, velas y comida; también puedes crear un altar virtual para tu mascota, compartirlo en redes o guardarlo como recuerdo entrañable.

¿Por qué incluir a nuestras mascotas en el Día de Muertos?

Las mascotas se han convertido en miembros muy importantes del hogar y de la familia, y al fallecer dejan un vacío emocional que muchos sienten profundamente. Incluirlas en la celebración del Día de Muertos es una forma de reconocer ese vínculo, honrar su memoria y permitirnos un ritual de despedida o de encuentro simbólico.

Además, aunque la tradición original del Día de Muertos estaba dedicada a seres humanos con fechas como el 1 de noviembre para los niños y el 2 de noviembre para los adultos, la comunidad ha adoptado de manera muy natural una fecha extraoficial para los animales, el 27 de octubre.

Este día representa “el día del reencuentro” con los peluditos o michis que ya no están.

Por otra parte, los altares para mascotas reflejan también las creencias indígenas y prehispánicas mexicanas, por ejemplo, los antiguos pueblos tenían rituales con animales que acompañaban en el tránsito al otro mundo, lo que conecta simbólicamente con esa “guía” que las mascotas también pueden representar.

¿Cómo hacer un altar virtual para tu mascota con IA?

La idea de un altar virtual es aprovechar herramientas digitales para recrear la escena de tu ofrenda, con la foto de tu mascota y elementos propios de la festividad, y de esta forma tener un recuerdo tangible, compartirlo fácilmente y conservarlo con cariño. Aquí los pasos recomendados:

Accede a la herramienta de IA

Descarga la app móvil de Gemini (de Google) o abre la versión web desde tu computadora.

Selecciona una buena fotografía de tu mascota

Sube una imagen donde se vea claramente su rostro, expresión y rasgos característicos, evita fotos borrosas o con mala iluminación. Si puedes, sube varias para que la IA “entienda” mejor cómo es tu mascota.

Redacta el prompt (la instrucción de generación)

Describe con detalle la escena que deseas crear. Por ejemplo:

“Crea una foto de este perrito en un altar de Día de Muertos con flor de cempasúchil, papel picado, velas, pan de muerto y decoración de ofrenda. Que sea el mismo perro de las fotos, sin cambiar su cara.”

Es importante indicar que conserve la identidad de la mascota, los elementos tradicionales y el ambiente festivo-conmemorativo.

Genera la imagen y descarga

Espera a que la herramienta genere la imagen. Una vez lista, descárgala. Ya tienes tu altar virtual listo para compartir o guardar como un homenaje digital.

Para esta imagen dependerá que tan creativo eres ya que puedes pedir que tu mascota salga en la ofrenda o solo su fotografía, además puedes añadir varias imágenes y crear un altar con todos los animalitos que se adelantaron en el camino.

Otra alternativa, usa Canva

Si prefieres un enfoque más manual pero digital, puedes usar Canva, busca entre sus plantillas “Ofrenda Día de Muertos”, selecciona una que te guste e inserta la foto de tu mascota.

Luego edita, añade su nombre, una frase especial, quizá la fecha de nacimiento y despedida, personaliza los colores, y guarda la imagen final. Es una forma sencilla y muy visual de crear un recuerdo digital hermoso.