Los autolavados para perros hacen brillar a cada lomito. Foto: Shutterstock

Si eres de las personas que no tienen mucho tiempo, o que tiene espacios pequeños para poder limpiar a sus mascotas, te comentamos que existe una alternativa bastante atractiva, para ti y tu peludito, los autolavados para perros. En esta ocasión, el equipo de UnoTV.com te brindará datos interesantes sobre este tipo de lugares y cuál es su proceso, volviéndose una opción ideal para los animales que tanto queremos.

Ya sea que tengas perros, gatos, peces o roedores, su aseo es igual de importante, como lo es para ti; por lo que encontrar opciones que lo faciliten se vuelven de mucha ayuda.

¿Qué son los autolavados para perros?

Son instalaciones que cuentan con máquinas especializadas en el proceso de lavado, y son diseñadas exclusivamente para la higiene canina. Así, los autolavados para perros permiten que en lo que vas y te compras un café, té o frappé, tu lomito estará reluciente de limpio y seco, algo que sin duda sabes que es un problema, pues quienes han bañado a sus amiguitos, saben que éstos son una diablillos, ya que enseguida buscan ensuciarse y sacarte ¡canas verdes!

¿Qué servicios ofrecen los negocios que asean a los lomitos?

Tu lomito no necesita ser el perro con la lengua más larga, el más coqueto o el más travieso para consentirlo en este tipo de establecimientos, los cuales cuentan con un proceso ideal para cualquier tipo de can. En Barcelona, España, existe un negocio llamado “I Love Dog Wash”, y desde “el otro lado del charco”, explica que además del lavado, cuentan con un área de secado/cepillado, lavandería (donde se pueden lavar y secar las camas, trajes, toallas, etc. de tu peludito), e incluso, tienen una zona Vending (donde se encuentran diversos productos para tus mascotas, como snakcs, collares, champús, etc.)

¿Hay autolavados para perros en México?

Si buscas, sin duda encontrarás autolavados para perros en nuestro país, uno de ellos lo encontrarás en San Andrés Cholula, Puebla. El sitio se llama Paws&Friends; ahí, tu amigo de cuatro patas es tratado como todo un rey, y para ello se ocupan de tener un lugar limpio para poder recibirlos.

Ellos se definen como el primer autolavado de mascotas en México, puedes buscarlos vía redes sociales para consultar servicios y horarios.

Así como te importa su salud, o alimentación, al comprar ricas croquetas para tu perro, recuerda consentirlo de vez en cuando, aunque él no lo diga, seguro te lo agradecerá a su manera.