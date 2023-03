En vez de ladrar, los Basenji emiten un peculiar sonido. Foto: Getty Images

Algo característico de los lomitos es su ladrido, pero te sorprenderá conocer a los Basenji, la raza de perros que no ladra y que no es tan conocida en el mundo. Mira sus características y la razón por la que no emite sonidos.

Probablemente no conocías la raza Basenji, pero debes de saber que es un perro de tamaño pequeño-mediano con un pelo corto, brillante y suave, que puede llegar a pesar hasta once kilogramos.

La raza suele tener tres colores básicos de pelo, negro, castaño y atigrado que se combinan con blanco y cuentan con una cola mediana que se mantiene enroscada en su torso.

Tiene orejas grandes y erectas de manera triangular que son ideales para estar atento, sus ojos son oscuros.

Peculiaridades de la raza Basenji

De acuerdo con el Diario de Sevilla, a la raza Basenji también se le conoce como “perro del Congo” y la peculiaridad es que no ladra, pero emite un sonido parecido al canto tirolés, por lo que se trata de un perro especial, además de que se lavan con su lengua como los gatos y su olor no es como un lomito común.

Los Basenji destacan por no ladrar. Foto: Getty Images

Su particular sonido lo emite cuando se pone nervioso, pero se considera un perro independiente y activo, pero a diferencia de otros perros es tranquilo y llega a ser cariñoso con los que lo rodean, pero algo distante con desconocidos.

Estos perros son originarios de África y se le denomina como una raza primitiva empleada para cazar y rastrear. Son animales que raramente se enferman, siempre y cuando tengan buena alimentación y una vida de ejercicio y sana.

Algunas leyendas africanas cuentan que esta raza era utilizada para cazar leones debido a su habilidad para saltar, pero no hay confirmación sobre esto, se sabe que cazaban roedores, conejos o animales pequeños.

Los Basenji destacan por tener características especiales:

Pierde poco pelo

Las hembras entran en celo una vez al año

Su cuerpo es robusto a pesar de tener un tamaño pequeño

Sus patas delanteras y traseras son blancas

No cuenta con el olor característico a perro

Alimentación perros Basenji

Los Basenji casi no presentan enfermedades y complicaciones. Foto: Getty Images

Estos perros deben de comer carne, pescado y derivados, pero pueden alimentarse de vegetales o arroz en pequeñas cantidades, por lo que lo recomendable es acudir con tu veterinario para que elijan una buena dieta.

Su estómago es algo pequeño y cuentan con un metabolismo rápido por lo que queman energía a un ritmo alto, por lo que es importante que sus proporciones sean pequeñas pero que cuenten con los nutrientes que necesitan.

De acuerdo con la página de Purina, los Basenji suelen heredar enfermedades renales, en especial una conocida como el síndrome de Fanconi, una clase de anemia, mientras que al igual que muchas razas, pueden padecer trastornos oculares.

Estos perros son sociales, por lo que es importante que desde que es cachorro se adapte de la mejor manera a las personas y a otros perros, además es un lomito cariñoso y apto para los niños, con quienes se puede divertir y tener mucho cuidado.