“Bella” la perrita que acompañaba al náufrago australiano rescatado, conoce su historia

El martes 18 de julio de 2023, llegó a suelo mexicano el náufrago australiano Timothy Shaddock, en un buque atunero que lo regresó a tierra firme luego de haber estado por tres meses en el Océano Pacífico.

Timothy, de 54 años, fue encontrado en su barco acompañado de su mascota, una perrita de nombre Bella.

El marinero y Bella salieron en abril de La Paz, Baja California y se dirigían a la Polinesia Francesa, pero según sus relatos su barco sufrió una avería grave durante la tormenta, por lo que se quedaron a la deriva, sin comunicación ni suministros.

Ver más Timothy, de 54 años, y su adorable perrita "Bella" fueron encontrados a más de 1,200 millas de tierra firme, a bordo de su catamarán "Aloha Toa".



Después de enfrentar innumerables desafíos, finalmente avistaron nuestra flota de Grupomar/Tuny. pic.twitter.com/xkxUuwtUEH — Atún Tuny (@LoTuyoEsTuny) July 18, 2023

Bella y Timothy sobrevivieron gracias a una dieta de pescado crudo y agua de lluvia, el náufrago confesó tener mucha hambre y pensar que no podría sobrevivir a una tormenta. Los dos estuvieron vivos 90 días a 2 mil kilómetros de las costas mexicanas.

Tim confesó que Bella es mexicana y señaló que antes de zarpar pensó en darla en adopción en por lo menos tres ocasiones, pero ella no lo abandonó, por lo que pensó en llevarla a su viaje.

“Ella es mexicana, ella es de aquí. Quise darla en adopción como tres veces, pero ella me seguía”, confesó el aventurero.

Pero algo en la perrita hizo que Timothy no se diera por vencido y lo motivó a salir adelante durante los tres meses de naufragio, mencionando que “su espíritu es de este país y no me dejaba ir”.

Ver más Timothy Lyndsay Shaddock arribó hoy al puerto de Manzanillo luego de estar 3 meses náufrago. Tanto él como su perrita "Bella" se encuentran sanos y salvos. Gracias a la experiencia de la tripulación de nuestro buque recibió la atención médica, hidratación y alimentación necesaria pic.twitter.com/hyXvNuoZ9N — Atún Tuny (@LoTuyoEsTuny) July 19, 2023

Bella salvó la vida de Tim Shaddock

Con una trama de película, existió un momento en el que el australiano pensó que no iba a salvarse, pero Bella fue importante para que llegara con vida a tierras mexicanas.

Bella fue la motivación de Tim para sentirse animado y con un propósito ya que en las situaciones complicadas dijo que lo que buscaba era cuidar la integridad de Bella, para también cuidar la suya.

Los dos amigos llegaron de la mejor forma a México, aunque Tim presentaba signos de desnutrición, por lo que fue atendido de inmediato.

El rescate del náufrago y su perrita

El rescate lo hizo el barco atunero de nombre “María Delia”, quien encontró al australiano a la deriva en el Océano Pacífico a bordo de su barco.

Si bien su condición es delicada, permanece estable. Al momento de subir, le fue complicado mantenerse de pie, pero hoy ha bajado del buque por sí mismo.

Debido a que su estado de salud es delicado, Timothy Shaddock ha brindado pocas declaraciones ante los medios. Pues debe guardar su energía para recuperarse tras el naufragio.

Tras llegar a la tierra de manzanillo, sus primeras palabras fueron un agradecimiento:

“Estoy vivo, pensé que en realidad no iba a lograr sobrevivir, así que muchísimas gracias” dijo el náufrago australiano.

La pasión por el mar fue algo que dejó claro Tim en sus declaraciones, “El bote es mi vida, mi tierra”, por lo que no dudó en tener más viajes marítimos en el futuro.

El náufrago regaló a Bella

Tras el rescate y a manera de agradecimiento, Timothy regaló a Bella al capitán del barco que lo salvó, esto se dio a conocer por una entrevista con Antonio Guerra, el director general de la empresa dueña del barco.

“La perrita se la regaló Timothy al capitán del barco que le salvó la vida”, dijo Antonio Guerra.

Este acto fue cuestionado por algunas personas en redes sociales, quienes reprobaron y tacharon la acción del australiano con un animal que lo acompañó durante tres meses.