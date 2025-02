Buscan implementar la “gatoterapia” en reclusorios de la CDMX

En los reclusorios de la Ciudad de México, la presencia de gatos se ha convertido en un apoyo para las Personas Privadas de la Libertad (PPL), especialmente para aquellas con conductas antisociales. Por ello, se busca formalizar un programa de “gatoterapia” como parte de las estrategias para la salud mental de la población penitenciaria.

Un ejemplo de esta convivencia se da en el Centro Femenil de Reinserción Social de Tepepan, donde habitan 36 gatos. Estos felinos son cuidados por Sara Alderete, interna conocida como la “Narcosatánica”.

Sobre la presencia de los animales en el penal, Alderete explica: “Pues aquí nacieron. Y a veces llegan de allá afuera (…) Por ello, se busca crear un programa de ‘gatoterapia'”.

La diputada de la CDMX, Rebeca Peralta León, ha observado el vínculo emocional que los internos han desarrollado con los gatos, especialmente en el Reclusorio Oriente: “En lo particular, vi la atención de las PPL de los hombres en el Oriente, y agarran a sus gatitos, los cargan… están muy protegidos, saben cuántos meses tienen, la verdad se vuelve como su familia dentro de un centro”.

Este tipo de interacciones, según especialistas, pueden ser claves en la rehabilitación y reinserción social de los internos.

Angelina Guerrero Luna, investigadora de la Facultad de Psicología de la UNAM, destaca que el vínculo con los animales puede ayudar a recuperar la sensibilidad y fortalecer la autoestima:

Uno de los casos de transformación observados es el de Alejandra, una interna que pronto obtendrá su libertad. “Esta chica, de hecho, ya está a punto de salir este año, en mayo sale, y algo que de verdad hemos visto (son) resultados en su comportamiento. Ya permite que se le acerquen, se toma fotos con nosotros y todo ha sido a través de que ella ha estado cuidando a los gatitos. Ella le ayuda a Sara a cuidarlos, a darles de comer”, señaló Peralta León.

Para los expertos, los beneficios de la convivencia con animales van más allá del acompañamiento emocional.

“Puede ser capaz de desarrollar el respeto. El respeto es una palabra mágica, y a veces ni he sido respetada, ni he aprendido cómo respetar. Y la mascota en este sentido me daría la oportunidad de desarrollar eso, por las cualidades inherentes de su especie”.

Angelina Guerrero.