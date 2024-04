Campaña en Times Square busca salvar perros y gatos que mueren en albergues por falta de hogar

Aquí te contamos la razón de sus decesos. Foto: Shutterstock

¿Sabías que hay una campaña en Times Square que promueve adopción de perros y gatos? Esto se debe a que muchas mascotas mueren diariamente debido a que no encuentran un hogar que les abra las puertas.

¿Quieres saber más sobre esta campaña? En Unotv.com te diremos lo que investigamos al respecto.

Campaña en Times Square promueve adopción de perros y gatos

La campaña en Times Square que promueve adopción de perros y gatos consiste en la colocación de spots que simulan ser una sala o el jardín de una casa.

Las personas interesadas en llevarse a un peludo a casa pueden ingresar a estos sitios y convivir por un rato con los residentes del albergue Best Friends Animal Society. Después de verificar que tienen buena química con la mascota, podrá hacer trámites para hacerlo un miembro más de la familia.

De acuerdo con los organizadores de estos eventos, la campaña en Times Square que promueve adopción de perros y gatos tiene la finalidad de colocar a miles de animales que son abandonados o nacen en condiciones de calle.

En medios locales, Best Friends Animal Society señaló que las organizaciones protectoras de michis y firulais no se dan abasto al dar asilo a estos seres desamparados y, por si fuera poco, no pueden evitar la muerte de cientos de ellos, aunque ahora tengan un hogar temporal.

La razón es que nunca logran encontrar una familia, y debido a la sobrepoblación, los tienen que sacrificar.

Por esta razón, los organizadores del evento hicieron un llamado a la sociedad, a la cual le pidieron preferir la adopción, además de ser cuidadores responsables con sus peludos sacándolos a pasear siempre con correa, collar y placa de identificación.