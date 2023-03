Está fuerte el calor: recomendaciones para cuidar a perritos

¿Cómo cuidar a tu perro del calor? Foto: Getty Images

El calor intenso puede ser mortal para los perros si no tenemos cuidado cuando salimos de paseo con ellos, ya que las altas temperaturas pueden provocar que pierdan sales en su cuerpo, temblores, debilidad muscular, falta de equilibrio e insolación. Unotv.com tiene algunas recomendaciones para cuidar a tu mejor amigo.

Ver más Los días calurosos son un momento clave para tener en cuenta la hidratación para cuidar a tu #perro.Lo más recomendable es darle agua y mojarle zonas como el vientre y las almohadillas de las patas. Evita el cemento al pasear con calor. #Mascotas #Doglovers pic.twitter.com/Xs4zvqpS2l — Radio Canina 🐶 (@RadioCanina) November 28, 2022

¿Cómo saber si mi perro tiene calor y sed?

Si a tu perro lo ves cansado o somnoliento, produce mucha saliva o tiene fuertes jadeos son síntomas de que e encuentra acalorado y hay que refrescarlo rápidamente para evitar que tenga golpes de calor u otras complicaciones. Revisa las almohadillas de sus patas y su nariz, deben estar húmedas.

¿Cómo cuidar a tu perro del calor?

Manténlo hidratado

Cuando salgas de casa, déjale agua fresca y limpia para todo el día. Revisa que siempre haya líquido en su recipiente y ponla en la sombra para que no se evapore o se caliente. En esta temporada de calor, coloca más recipientes dentro de tu casa, en los alrededores de tu patio y donde descansa. Si sales con él, no olvides llevarle agua y no lo dejes encerrado en un automóvil.

Ver más Tu perro y tú

Mantén su hidratación

En el coche usa sistema de retención

NUNCA lo abandones#NoLeFalles pic.twitter.com/4l3FnF5cZW — Guardia Civil 🇪🇸 (@guardiacivil) July 9, 2016

Haz hielos

Puedes ponerle cubitos de hielo al agua que bebe. El hielo no le hace daño a los perros. Puedes intercalar recipientes de agua con hielos y sin ellos para que tu peludo escoja el agua que prefiera. Recuerda usar agua potable y es preferible no darle agua de la llave.

Ver más Este es el perro de la hidratación, da rt para estar correctamente hidratado durante todo el año pic.twitter.com/4sOZDZMuXl — Xexu (@xexu_fernandez) August 10, 2019

Protégelo del sol

Es fundamental que tu perro tenga un lugar donde pueda guarecerse del sol, que sea fresco, seco y donde pueda descansar placenteramente, sobre todo en las horas más calurosas del día. Esto aplica también si vive dentro de tu casa, ya que hay zonas donde los rayos solares entran por las ventanas.

Ver más Yo: y este silencio que es??



Mi perro:

Tomando el sol😂😍 pic.twitter.com/W8W7XLtjzG — MariaCaballero⭐️ (@Caba1Maria) February 23, 2023

Refresca el ambiente

Usa un ventilador o el aire acondicionado de tu casa para refrescarlo. Esta recomendación puede ser muy buena idea para controlar el calor que hay en las habitaciones y tu perro lo agradecerá.

Ver más Un perro ventilador, me imagino algo asi 😅 pic.twitter.com/XnWohWcjsO — Rex Mena (@EldeRexMC) March 3, 2023

Mójalo con manguera

Mójalo en la cabeza, el vientre y las almohadillas. Eso le ayudará a bajar la temperatura. Los perros no sudan como las personas y el agua con la que se mojan, al evaporar, provoca un efecto parecido al sudor. Poner en el jardín una alberca para perros también es una buena opción para refrescarlo.

Ver más Fui a la playa con mi novio este fin de semana y las únicas fotos que tengo son de este perro que no se quería mojar pic.twitter.com/B2Nef821Pl — marigarita 🌿 (@grlblunder) September 2, 2019

Adapta su cama

En primavera y verano los perros les gusta descansar en el piso. Una cama muy caliente no es lo mejor para el calor y en las tiendas de mascotas hay materiales que ayudan a dispersar el calor y las que están hechas de materiales térmicos.

Ver más Hablando de guarderías:



Trajeron un perrito con su camita, preciosa la cama.



La tutora: pues nunca la usa, pero la traigo para que no crean que lo hago dormir en el piso



El perro literalmente al lado de la cama: pic.twitter.com/YvdXrP6Pfb — Laura P.♥ (@Lauralejandra) March 4, 2023

Córtale el pelo

Si no lo has llevado a la estética canina a que le hagan un corte de pelo, le será de mucha utilidad para contrarrestar el calor. Procura que le recorten el pelo del vientre para ayudarle a controlar su temperatura corporal. Lo aconsejable es dejar unos 2 o 3 centímetros de longitud, pues el pelo también protege de las quemaduras solares.

Ver más Si esta temporada tienes planeado cortar el pelo de tu #perro procura que no quede totalmente rapado. Es mejor que su pelito tenga uno o dos centímetros de longitud, para mantenerlo a salvo de la radiación solar pic.twitter.com/A0tNmVtJ95 — Haidé Ruiz (@HaideRuizMVZ) April 11, 2021

Cepíllalo

Un cepillado frecuente para tu perro es muy recomendado para favorecer la muda de pelo durante la llegada de la primavera. Con esta medida, retirarás el pelo que le creció en la temporada de invierno.

Ver más Después de cepillar a tu perro puedes ayudar a los pajaritos a hacer sus nidos.

🎶🐦🌳 pic.twitter.com/qox7EXqzY0 — Juan Fractal (@juanfractal22) June 10, 2021

No hagas ejercicio con él cuando hay más calor

Sabemos que es importante que saques a tu perro para que se divierta, pero procura hacerlo en los momentos en los que hace menos calor. También evita hacer ejercicio intenso con él y no olvides agua para tu canino en tus salidas.

Ver más Sáca a pasear tu #Perro en horas no tan soleadas y a lugares con sombra. Puedes optar por muy temprano en la mañana o al finalizar la noche. Será más tranquilo y cómodo para tu #Mascota de cuatro patas. Cuídalo de los excesos de temperaturas. #Doglover pic.twitter.com/ur2y0BA47x — Radio Canina 🐶 (@RadioCanina) February 27, 2023

Aliméntalo cuando está más fresco

Tu perro deja de comer cuando hay más calor. Lo aconsejable es que lo alimentes en las horas en que hay menos calor en el día, es decir, en las primeras horas de la mañana o de la noche.