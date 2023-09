¿Cómo daña la pirotecnia a las aves?

Podrían causar efectos en el medio ambiente. Foto: Pexels

¿Eres de las personas a las que les gusta detonar pirotecnia durante las festividades? Esta es una de las prácticas que ha tratado de erradicarse debido a sus efectos en el medio ambiente y los animales como los perros y las aves.

¿Quieres saber cómo es que los cohetes dañan a los pajaritos? En Unotv.com te vamos a explicar.

Estos animalitos de plumas tienen algunos sentidos mucho más desarrollados que nosotros, por lo que pueden escuchar sonidos y sentir vibraciones que los humanos no pueden.

El ruido de la pirotecnia puede causar estrés, ansiedad, pánico y dolor en las aves.

En casos extremos, el ruido puede causar la muerte de los pajaritos.

Además, los emplumados utilizan su oído y su visión para navegar y localizarse, por lo que el ruido y la luz de los cohetes pueden desorientarlas y provocar que se choquen contra edificios, árboles o otras estructuras.

Podrías alterar la migración. Foto: Pexels

También puede liberar humos y gases tóxicos que pueden hacerles daño. Estos gases pueden causarles problemas respiratorios como dificultad para respirar.

Los pajaritos que viven en áreas donde hay mucha detonaciones están expuestas a un mayor riesgo de daño, más si están anidando o criando a sus bebés.

Uno de los efectos más graves es que las bandadas que migren se asusten y regresen a sus lugares de origen, lo que altera al medio ambiente.

Lo más lógico sería no incluírla en nuestros festejos, pero si piensas seguir usándola y no quieres afectar a los pájaros, asegúrate de que no existan emplumados cerca y limpia el espacio al finalizar para evitar que algún animal curiosillo se coma los desechos.

¿Qué otras formas de ayudar a estas especies conoces?

Te puede interesar: