Tips sobre cómo saber si una mascota tiene chinches. Foto: shutterstock

Hace unos días, una chinche fue captada en la UNAM y desde entonces, dicho animal se he vuelto tendencia; hoy, para que cuides a tus peluditos, te diremos cómo saber si una mascota tiene chinches, con la finalidad que lo libres de sus mordidas, por que así como a ti te generan ronchas y picazón, imagínate en tus perros o gatos.

¿Qué es una chinche?

La chinche es un insecto que se alimenta de la sangre de los humanos y otros animales; el efecto de su picadura consiste en un abultamiento rojizo en la piel, aunque también puede ser plano. El enrojecimiento y abultamiento de la piel es el resultado de una reacción alérgica a los anestésicos contenidos en la saliva de dicho animal, que es introducida en la sangre de la víctima.

La chinche se alimenta de la sangre de los humanos. Foto: shutterstock

¿Cómo saber si mi mascota tiene chinches?

En Francia usan perros contra las chinches en el metro para combatir una plaga; lo que nos indican que la aparición de estos animales no es exclusivo de México; por lo tanto, ten en cuenta que estos insectos primeramente van a alimentarse de la sangre de humanos, pero si el alimento escasea, entonces ahí voltean hacia lomitos o michis, pues no suelen ser la primera opción de comida debido a su pelaje y piel más dura que la de nosotros, pero eso no los libra de ser mordidos; por ello, pon atención sobre cómo saber si una mascota tiene chinches:

Primero debes ver su comportamiento

Si un perro se rasca más de lo usual, sería culpa de chinches. Foto: shutterstock

Ahora, si tu mascota se rasca más de lo normal, entonces observa si presenta ampollas por las mordeduras

Da una mirada a las axilas o detrás de las orejas de tu peludo

Ve las orejas de tu perro, en busca de mordeduras de chinches. Foto: shutterstock

Si lo confirma las ampollas, de color rojizo, eso puede ser indicativo de que tenga chinches o hasta garrapatas

Además, la piel que está en la periferia de la ampolla, se sentirá más dura de lo común

¿Qué hacer para quitarle las chinches a mi perro o gato?

Ahora que sabes cómo saber si una mascota tiene chinches, el siguiente paso será el alivio para tus peludos; por lo que, te daremos algunas recomendaciones para que lo ayudes:

Aspira: toma la cama de tu mascota, aspira y límpiala a profundidad, podrás ver huellos de esos insectos o incluso encontrar algunos de ellos. Procura que el aseo sea en un lugar amplio y dónde puedas tener buena visión, en caso de matar a alguno de esos animales

Lavado: lava la cama, con todo y cobijas que tenga, lo importante es limpiar estos accesorios de tu perro o gato

Secado: se aconseja que lo que hayas lavado, lo dejes secando al aire libre, y que haya solo, por al menos media hora, ya que las chinches no sobreviven al calor

Grietas y hendiduras: procura sellarlas, eso hará que se reduzca la posibilidad que ahí se escondan las chinches

Recuerda, también será importante que acudas con el veterinario para que evalúe a tu mascota y le de el mejor tratamiento posible, lo cual le dará un enorme alivio.

¿Si la cama de mi mascota tiene chinches, la mía también tendrá?

Una de las acciones más común, de quienes tienen perros o gatos, es que estos peludos se lleguen a dormir en las camas de sus propietarios. Si la alarma ya sonó e implementaste los pasos a seguir sobre cómo saber si una mascota tiene chinches, entonces puedes hacer lo siguiente:

Lavado: tus sábanas, cobijas, almohadas y hasta pijama debes asearlas con una temperatura alta, para que te garantices que esos insectos se mueran (se aconseja una temperatura superior a los 50 grados centígrados)

Funda anti chinches: algunos negocios que venden colchones, o también en internet, venden productos como una funda, sábanas o protectores especiales para tu colchón, estos artículos sirven para que la plaga no se expanda

Compra otro colchón: si de plano la plaga tomó posesión de tu colchón, o simplemente sabes que ya no dormirás igual, entonces adquirir otro es una alternativa

Separar las camas: Si tienes camas cerca, sepáralas como prevención. Para evitar que las chinches se muden de una cama a otra pon en las patas de la base un recipiente con agua y aceite, eso actúa como distractor para la plaga