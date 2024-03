Cremas de protección solar para perros y gatos: te decimos cuándo utilizarlas

Conoce las cremas y cuidados para tu mascota ante el sol. Foto: Getty Images

Tu mascota también sufre por el calor, por lo que te diremos cuándo usar cremas de protección solar para perros y gatos durante esta época de mucho sol.

Se sabe que el pelo de los perros y gatos los protege del sol, por lo que es importante que tengan un tratamiento especial cada que van con el estilista ya que pueden afectarse debido a la radiación solar.

Los veterinarios mencionan que es importante que las mascotas usen un buen protector contra los rayos ultravioleta, ya que la exposición al sol es igual de dañina para las mascotas que para los humanos, por lo que podría derivar en cáncer.

En los perros hay algunas razas que son más propensas a desarrollar cáncer de piel, es el caso de los husky, beagle, bulldog, bóxer, entre otros, mientras que los gatos, los más afectados son los de pelo color claro o los que no cuentan con pelaje.

De acuerdo con datos de Anicura, un Hospital Veterinario en España, alrededor de 450 perros de cada 100 mil desarrollan cáncer de piel, mientras que en los gatos son 120 por cada 100 mil.

En las dos especies el pelaje corto y fino representa un riesgo latente ante las quemaduras del sol, por lo que se recomienda protegerlos ya que igual puede afectar con dermatitis o deshidratación en el animal.

Cremas de protección solar para perros

Cuida a tu mascota de los daños del sol. Foto: Getty Images

Es importante que las mascotas no estén expuestos directamente al sol durante las horas donde se encuentra con más intensidad, es decir de las doce del mediodía y hasta las cuatro de la tarde.

Además puedes incluir una crema protectora solar apta para animales, que sirve muy bien para paseos o cuando hay un viaje y es inevitable que no se exponga al sol. Es importante que se le coloque en las zonas vulnerables, como la nariz, las orejas, almohadillas, el vientre y las ingles.

Hay protectores específicos para perros y gatos en distintas presentaciones como barra, crema o spray. Lo importante es que acudas con el especialista para que te indique el producto especial para tu mascota.

Deberá de ser especial para mascotas ya que estos no contienen perfume ni ingredientes tóxicos para la piel del animal, lo que sí es que se pueden usar cremas de uso humano en los perros o gatos si se trata de una emergencia.

Una de las consideraciones del protector solar para mascotas es que no se encuentra en todos lados, por lo que puede ser un poco complicado conseguirlo, por lo que se recomienda que se use uno que no contenga óxido de zinc ni ácido paraaminobenzoico ya que estos componentes pueden resultar tóxicos para el animal.

Muchos de los bloqueadores de humanos contienen estos compuestos, por lo que se recomienda no usarlos en mascotas, por lo mismo en el caso de los perros puede usarse uno a prueba de agua y sin perfume, además de FPS 30 como mínimo para una buena protección.

¿Qué hacer si mi mascota se quemó con el sol?

Cuando ya existen quemaduras de sol en animales, es importante poder aplicar una crema de aloe vera o tratar la zona con compresas frías si se trata de una quemadura intensa, asimismo es importante acudir al veterinario para descartar lesiones mayores.