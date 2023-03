Dejan fuera a “Pay de Limón” del concurso la “Mascota Favorita de América”

A través de redes sociales, Paty Ruiz, fundadora de “Milagros Caninos” dio a conocer que fue descalificado de la contienda para ser la “Mascota Favorita de América”, “Pay de Limón”, el lomito viral de México, que fue rescatado luego de ser torturado y mutilado en Zacatecas por un grupo criminal.

“De repente vi que habían sacado a Pay de Limón y casi me da un infarto, no lo podía creer.”

Relató que, desde el viernes 17 de marzo, se percató que los votos para el perro “Pay”, no se estaban registrando en la página web del concurso y decidió escribir a los responsables del certamen para que le explicaran el error en la votación.

“Yo les escribí diciéndoles que los seguidores de “Pay de Limón” no podían votar y les pedí que me explicaran lo que sucedía y me dijeron que les enseñara, porque tenían que verificar su correo y así se los hice saber a los seguidores”.

Paty Ruiz, fundadora de Milagros Caninos