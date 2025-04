Dejar a tu perro en el coche “solo un minuto”: lo que deberías saber antes de hacerlo

GENERANDO AUDIO...

Dejar a tu perro el coche puede ser muy peligroso. Foto: Shutterstock

Aunque parezca inofensivo, dejar a tu perro en el coche un momento puede ser muy peligroso. Te explicamos por qué, qué pasa en su cuerpo y qué dice la ley al respecto.

¿Qué tan rápido sube la temperatura dentro de un auto?

Lo que para ti puede ser un espacio seguro, para tu mascota podría convertirse en una trampa mortal. Los coches al sol funcionan como un horno: absorben los rayos del sol y la temperatura interna aumenta rápidamente, sin estabilizarse. Incluso si la temperatura exterior es moderada, el interior del vehículo puede alcanzar más de 35 °C en cuestión de minutos.

Un estudio de la Universidad de Nottingham Trent en Reino Unido reveló que la temperatura dentro del coche supera los 25 °C durante todo el año. Si eso ocurre en climas templados como el británico, en países como México, donde el calor es más extremo, los riesgos son aún mayores.

¿Qué pasa en el cuerpo del perro con un golpe de calor?

Los perros no sudan como los humanos; su forma de regular la temperatura es a través del jadeo. Pero cuando el calor sobrepasa los 35 °C, esta función deja de ser eficaz. Si su temperatura corporal excede los 39 °C, puede sufrir hipertermia. Y si alcanza los 41 °C o 42 °C, existe riesgo de fallo multiorgánico e incluso la muerte.

Algunas razas, como los bulldogs o bóxers, son especialmente vulnerables debido a su estructura braquicéfala. Pero cualquier perro, sin importar su raza o tamaño, está expuesto a un golpe de calor si se le deja dentro de un coche cerrado, sin ventilación y sin aire acondicionado.

¿Cuánto tiempo es “seguro” dejarlo en el coche?

La respuesta corta es: ningún tiempo es completamente seguro. Aunque algunos recomiendan que si no pasan más de cinco minutos no hay tanto riesgo, la realidad es que las condiciones cambian rápidamente. A veces, basta un pequeño contratiempo para que ese “momento” se extienda y se convierta en un peligro real.

Tampoco es suficiente con dejar las ventanillas entreabiertas, ya que esto no garantiza una ventilación efectiva ni impide que la temperatura interior se dispare. Si no tienes más remedio que dejar a tu mascota en el coche, lo ideal es dejar el aire acondicionado encendido y asegurarte de no tardar nada.

¿Qué dice la ley en México sobre esto?

Aunque en México no existe una ley específica que prohíba dejar a los animales dentro de los autos, el artículo 337 del Código Penal federal considera como maltrato cualquier acción que provoque lesiones que afecten negativamente la salud de los animales domésticos.

Las penas por este delito van desde los tres meses hasta un año de prisión, además de la inhabilitación para ejercer actividades relacionadas con animales por el mismo tiempo. Si el animal muere a consecuencia del maltrato, la pena puede ascender hasta los 18 meses de prisión y cuatro años de inhabilitación.

¿Qué hacer si ves un perro encerrado en un auto ajeno?

Si detectas un perro encerrado en un vehículo y parece estar en peligro, lo primero es tratar de localizar al dueño. Si no tienes éxito, llama a una autoridad competente: la policía, Protección Civil o una asociación protectora de animales.

Evita romper el vidrio por tu cuenta, ya que podrías enfrentarte a consecuencias legales. Solo en caso extremo y documentando la situación (fotos, videos y testigos) podrías justificar tu intervención ante la ley.

Consejos para prevenir este error común

Nunca dejes a tu perro solo dentro del coche, ni siquiera por “un minuto”.

Planea tus paradas: si no puedes llevarlo contigo, mejor déjalo en casa.

Si el viaje en auto es largo, haz pausas frecuentes para que se ventile y estire las patas.

Usa sistemas de sujeción seguros como arneses o transportadoras homologadas.

Considera poner una película polarizada en los cristales para reducir la entrada de calor, pero nunca confíes solo en eso.

Si por alguna razón debe quedarse en el coche, asegúrate de que el aire acondicionado esté encendido y nunca te alejes por más de unos minutos.

Puede parecer una decisión inofensiva, pero dejar a tu perro dentro del coche, aunque sea por poco tiempo, puede tener consecuencias graves e irreversibles. Las altas temperaturas, la falta de ventilación y la imposibilidad del animal para regular su temperatura corporal convierten al vehículo en un espacio peligroso, incluso mortal. Como dueños responsables, debemos anticiparnos y tomar decisiones que prioricen siempre su bienestar. Recuerda: ningún pendiente es tan urgente como para poner en riesgo la vida de tu mejor amigo.