Día Internacional del Gato: cómo cuidarlo para que viva más tiempo

Garantizar una vida larga y saludable para los gatos no es cuestión de suerte, sino de responsabilidad. En el marco del Día Internacional del Gato, que se celebra este 8 de agosto, especialistas en salud animal recordaron que la vacunación, desparasitación y atención veterinaria regular son clave para asegurar el bienestar de estos felinos, cada vez más integrados a la familia moderna.

MSD Salud Animal en México y datos del Centro para la Salud de Animales de Compañía (CCAH) de la Universidad de California en Davis, destacan que esos tres cuidados esenciales pueden prolongar la vida de los gatos de forma significativa.

Vacunación: la primera barrera de protección

Las vacunas no son opcionales: protegen a los gatos de enfermedades graves e incluso mortales como la panleucopenia, rinotraqueítis viral felina y leucemia felina (FeLV). Esta última fue recientemente escalada a vacuna esencial debido al alto riesgo de contagio.

Incluso si tu gato vive solo en casa, el virus puede llegar por contacto indirecto: en tu ropa, zapatos o en otros animales. Por eso, un esquema de vacunación completo y reforzado bajo la guía de un Médico Veterinario es vital desde sus primeras semanas de vida.

Desparasitación: cuida su salud y la de tu familia

Aunque tu gato parezca sano, podría estar parasitado sin mostrar síntomas visibles. Pulgas, garrapatas o lombrices intestinales afectan no solo al felino, sino que también pueden contagiar a humanos, especialmente si hay niños, adultos mayores o personas con enfermedades en casa.

Los expertos recomiendan desparasitar con frecuencia, siempre con la orientación de un veterinario, quien valorará factores como si el gato sale, convive con otros animales o el perfil del hogar.

Visitas al veterinario: detectar enfermedades a tiempo

Una de las principales recomendaciones del estudio de UC Davis es realizar chequeos periódicos, ya que muchos gatos adultos pueden desarrollar enfermedades como cáncer o insuficiencia renal sin mostrar señales claras.

El veterinario también puede orientar sobre temas de nutrición, comportamiento y prevención, además de diseñar un plan de salud personalizado. Detectar a tiempo una enfermedad puede cambiar radicalmente el pronóstico.

Más que mascotas, parte de la familia

“Cuidar a un gato va más allá de cubrir lo básico. Se trata de crear un entorno de seguridad, juego y salud. Vacunar, desparasitar y visitar al veterinario no son trámites, son actos de responsabilidad”, explicó Alejandro Sánchez, Gerente Técnico de la Unidad de Animales de Compañía de MSD Salud Animal en México.

Hoy, los gatos ocupan un nuevo rol en la familia: son compañeros, confidentes y parte del hogar. Este Día Internacional del Gato es el momento ideal para reforzar el compromiso con su bienestar.