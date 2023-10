Disfraces de Halloween para mascotas 2023

Disfraces de Halloween para mascotas. Foto: Getty Images

Halloween ha llegado y con estas fechas te damos algunas ideas de disfraces de temporada para mascotas 2023.

Ahora que ya tienes ideas de disfraces de Halloween en parejas, te traemos algunas recomendaciones para tus mascotas y que no pasen desapercibidos en esta época.

No olvides a tu mascota en estas tradiciones y prepara su disfraz, mismo que puedes hacer con materiales con los que cuentas en casa o adquiriendo algunos elementos.

Disfraces de Halloween para gatos

Tus gatos pueden verse muy tiernos con algunas ideas de disfraces, prueba haciendo algunos experimentos usando telas, playeras o atuendos ya hechos.

Disfraz de aviador

Foto: Getty Images

Puedes disfrazar a tu gatito de aviador usando un gorro hecho con tela suave y unos lentes del mismo material para evitar que dañen al michi, sin duda con este traje puedes hacerle una gran sesión de fotos a tu pequeño.

Disfraz de abeja

Foto: Getty Images

Tu gato puede disfrazarse de abeja, puedes mandarlo a hacer o encontrar uno en una tienda especializada en mascotas, un plus que tendría es si cuenta con gorro y antenas propias de estos animales.

Playeras para gatos

Foto: Getty Images

No dudes en usar playeras para gatos, hay de distintos modelos y para cualquier ocasión, incluso en Halloween tu mascota puede estar protegida del frío y qué mejor que usando una prenda con elementos de temporada como un esqueleto o algo más aterrador como el cuerpo de un monstruo.

Gatos con sombreros

Foto: Getty Images

Puedes disfrazar a tus gatos con algunos sombreros graciosos como lo son frutas o verduras, además de sombreros rancheros o cualquier otro que lo haga ver gracioso, aunque recuerda usar materiales que no dañen sus orejas y quitarlos después de usarlos por un tiempo.

Otra cosa que le puedes poner a los gatos son orejas, ya sea de conejos, de perro, de ratón o de otros animales, esto para darle otra personalidad a tu michi y que por un día parezca otra mascota.

Foto: Getty Images

Disfraces de Halloween para perros

Tus perros no se pueden quedar atrás, es por eso que te daremos algunas ideas de disfraces que puedes usar en tus lomitos.

Disfraz de cowboy para perro

Foto: Getty Images

Puedes usar un disfraz de cowboy en tus perros, sin duda es algo muy agradable de ver y que llenará de ternura a las personas que lo vean. No olvides usar sombreros de tela, paliacates para el cuello y alguna camisa o tela que ya no uses. Si tu perro se deja puedes ponerle pantalones para que el outfit esté completo.

Sombreros de Halloween para perros

Foto: Getty Images

Puedes usar algunos elementos tipo sombreros para los perros, como es el caso de un machete o cuchillo que simule estar enterrado en su cabeza, recuerda no dejarlo mucho tiempo para evitar lastimarlo.

Foto: Getty Images

Sea cual sea tu mascota, siempre es bueno que usen sombreros adecuados para sus cabezas, ya sea de plástico, tela o especiales para ellos, además de usar unos que les sirvan para el frío y que tengan gorro.

Disfraces de perros en dos patas

Foto: Getty Images

Hay una tendencia de disfrazar a los perros con disfraces que simulan estar en dos patas, ya sea de Chucky o de músico, los perros darán la sensación de que hacen algo gracioso al tener dos patas falsas.

Este es uno de los disfraces que más han destacado últimamente por algunos videos en los que los perros lucen adorables haciendo cosas que jamás imaginarías que hicieran.

Tampoco olvides algunos disfraces típicos como vampiros, momias, Frankenstein, o los clásicos monstruos, sin duda estos le harán ganar varios premios y croquetas a tus lomitos al salir a pedir dulces.

Foto: Getty Images Foto: Getty Images

Otro de los disfraces que pueden usar los perros es de diablo en dos patas, pirata con todo y su garfio y todos los detalles de estos atuendos.

Foto: Getty Images

Disfraz de Hot Dog

Foto: Getty Images

Puedes usar distintos disfraces como un “Perro Caliente” en el que el cuerpo del lomito simula ser la salchicha de este delicioso snack, estos atuendos puedes adquirirlos en los distintos lugares especializados de mascotas.

Disfraz de bruja

Foto: Getty Images

Tu perrito puede usar un disfraz de bruja con todo y su sombrero y capa negra, uno de los mejores atuendos para que luzca de lo mejor en la sesión de fotos.

Brazos para Gallinas

Foto: Temu

Los brazos para gallinas se han vuelto virales y si cuentas con una en casa puedes pensar en que los use y pose para las fotos y videos.