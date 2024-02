Protege a tu mascota del cáncer: ¿Dónde esterilizar perros y gatos en CDMX?

En la Ciudad de México existe un estimado de 3 millones de perros en situación de calle, víctimas de maltrato y abandono, la cifra va en aumento porque en la calle, gatos y perros también se reproducen.

“Hay índices de maltrato y violencia alarmantes, ocupamos uno de los primeros lugares en casos de maltrato y violencia hacia los animales en América Latina y en el mundo y entonces esterilizando disminuimos esta sobrepoblación que tenemos” Adriana Sánchez | Directora del área médica, Fundación CLES A.C.

Por años, el sacrificio fue el método para intentar mantener su población bajo control, sin tener resultados favorables.

“El control que se había hecho de los animales que están en situación de calle había sido la matanza y se ha visto que eso no es ni ético, ni tampoco es la solución porque nosotros podemos matar a un animal o una colonia de animales, pero obviamente ahí hay un nicho porque hay comida, porque hay agua, porque hay un lugar donde resguardarse, entonces otros animales llegan y puedes matar y matar y matar y esta situación nunca se va a terminar, así que lo que se busca ahora son maneras más humanitarias de controlar las poblaciones”. Claudia Edwards | Profesora de la Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia, UNAM

De acuerdo con los especialistas ningún animal de compañía necesita reproducirse. La esterilización es el método ético, práctico, económico y definitivo para controlar la población de perros y gatos.

“Aquellos animales que se esterilicen ahorita, mañana o pasado y que se queden en situación de calle porque no tenemos dónde ponerlos a todos, el beneficio no va a ser exclusivamente para ellos, el beneficio no se va a ver hasta después de cinco o 10 años y va a ser que esas criaturas que hoy se están esterilizando ya no se van a reproducir, se va a cortar esa cadena de sufrimiento”. Cecilia Vega | Vocal, Fundación Antonio Haghenbeck y de la Lama I.A.P.

Un perro o gato esterilizado es más saludable, longevo, menos agresivo y territorial, no es necesario que tengan una camada.

“Disminuye la incidencia de cáncer de mama, sobre todo en las hembras que son esterilizadas antes del primer salón, se elimina la incidencia de piometra que es una emergencia, en el caso de los machos cáncer de próstata, cáncer testicular, obviamente en las hembras cáncer uterino, cáncer ovárico también” Adriana Sánchez | Directora del área médica, Fundación CLES A.C.

En la CDMX existen diferentes módulos fijos, móviles y campañas masivas que las fundaciones han implementado para brindar el servicio de manera gratuita o a bajo costo.

¿Dónde esterilizar en CDMX?

“En Iztapalapa tenemos: la unidad móvil y otro que es circulante y nosotros de forma independiente tenemos una unidad móvil que está en Gustavo A Madero muy pegadito al Reclusorio Norte, dentro del Deportivo Carmen Serdán y en el Estado de México estamos recorriendo varios municipios, ahí estamos trabajando mucho más las campañas masivas de esterilización”. Patricia Martínez | Coordinadora del programa de esterilización, Fundación Antonio Haghenbeck y de la Lama I.A.P.

Entender que tener un gato o perro es una gran responsabilidad, la esterilización es fundamental para el bienestar de los animales de compañía, pero también beneficia a la sociedad.

“Y eso le cambia la vida, no solo a los animales sino dignificar la vida de los humanos. Cuando tú atiendes un animal, cuando tú atiendes a la población con sus animales cambia la convivencia de la gente, subes el estatus de nivel de vida de la población”. Ireri Carranza | Presidenta de UPA Unión de Protectores de Animales “Por una Vida Digna” A.C.