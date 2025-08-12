Ellos son los otros perros más feos del mundo

| 11:22 | Lucía P Castillo | Reuters
Perros Mas Feos
Foto: Reuters.

La ganadora del concurso El perro más feo del mundo 2025fue Petunia, una bulldog inglés-francés sin pelo y de “alma gentil” que  se robó el show en la Feria del Condado de Sonoma, en Santa Rosa, California, Estados Unidos.

Foto: Reuters.

Sin embargo, esta curiosa y, según los organizadores del evento, “fea” perrita no fue la única que compitió por el titulo de “ganadora”, a su lado hubo otros caninos poco atractivos que se robaron las miradas de los asistentes. Éstas son las imágenes de los otros ganadores del concurso.

Otros ganadores y participantes del concurso “El perro más feo del mundo 2025

Poppy

Foto: Reuters.

Jinny Lu

Foto: Reuters.

Jinny Lu, fue la ganadora del segundo lugar del concursoEl perro más feo del mundo 2025“.

Otros participantes fueron:

Merle Haggard

Foto: Reuters.

Nezumi

Foto: Reuters.

Truffels

Foto: Reuters.

Nugget

Foto: Reuters.

Prince

Foto: Reuters.

Chupa Cabra

Otro participante

