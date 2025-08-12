Ellos son los otros perros más feos del mundo
La ganadora del concurso “El perro más feo del mundo 2025“ fue Petunia, una bulldog inglés-francés sin pelo y de “alma gentil” que se robó el show en la Feria del Condado de Sonoma, en Santa Rosa, California, Estados Unidos.
Sin embargo, esta curiosa y, según los organizadores del evento, “fea” perrita no fue la única que compitió por el titulo de “ganadora”, a su lado hubo otros caninos poco atractivos que se robaron las miradas de los asistentes. Éstas son las imágenes de los otros ganadores del concurso.
Otros ganadores y participantes del concurso “El perro más feo del mundo 2025“
Poppy
Jinny Lu
Jinny Lu, fue la ganadora del segundo lugar del concurso “El perro más feo del mundo 2025“.
Otros participantes fueron:
Merle Haggard
Nezumi
Truffels
Nugget
Prince
Chupa Cabra
Otro participante