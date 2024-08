Extranjero se molesta por que le piden recoger la popó de su perro

Extranjero se molesta tras dejar la popó de su perro. Foto: Getty Images

En Unotv.com te contaremos sobre el extranjero que se molesta porque le piden recoger la popó de su perro, checa los detalles.

En redes sociales fue exhibido un extranjero dejando las heces de su mascota en calles de la colonia Condesa, el video se ha hecho viral y muestra a un hombre respondiendo de manera violenta cuando la empleada de un establecimiento lo cuestiona.

La mujer que graba pide la explicación del hombre que dejó la popó de su perro dentro de una bolsa y frente al negocio donde ella trabaja.

“Oye, se te olvidó tu caca allá atrás” es como la usuaria comienza el video mientras que el extranjero estaba a unos metros junto con una mujer y su lomito.

Mientras que el hombre le contesta que no se le olvidó pero no tiene dónde ponerla, mientras voltea y se va regresando poco a poco con la mujer que lo exhibe.

La usuaria le responde que hay basura y el hombre le pide que le diga dónde está; pero la mujer le señala que en su casa, mientras que el extranjero le ordena sacar el cesto de basura del negocio en el que trabaja la chica.

El hombre regresó a confrontar a la mujer mientras le decía que sacara el bote de basura de su local, pero la mujer seguía diciendo que se la llevara a su casa, “para eso tienes un perro, tienes que ser responsable no tirar la caca en la calle”, dijo la mujer.

La usuaria le decía que tenía que tirarla, mientras que el hombre le dijo que no la conocía a ella, y que las heces no estaban en la calle sino en una bolsa; la mujer le dijo que por eso ocurrían las inundaciones, pero como él no es mexicano no le importaba.

El video se corta abruptamente antes de seguir viendo qué es lo que responde el hombre, sin embargo se abrió la polémica en redes sociales donde algunos señalan que el extranjero tuvo que llevarse su bolsa y tirarla en casa, no dejarla ahí.

@pueblaenlinea Extranjero se enoja porqué le reclaman por no recojer la caca de su perro ♬ sonido original – Puebla en Linea

También te puede interesar: [¿Cómo proteger a las mascotas de las garrapatas en época de calor?]

Problemas de no recoger las heces de las mascotas

Las mascotas conllevan compromisos y responsabilidades para garantizar su bienestar y calidad de vida, al igual que hay obligaciones que los dueños deben cumplir como el hecho de recoger las heces al pasear.

No solo es una cuestión de empatía, levantar las heces de los perros previene problemas de higiene, más allá de dar un mal aspecto, al dejar la popó pueden generar diversos problemas de salud para los habitantes.

De acuerdo con datos del Congreso capitalino, cada perro genera 600 gramos de materia fecal al día, alrededor del 30% de las personas que sacan a sus perros a pasear no recogen su excremento.

No recoger las heces de la mascota daña a la ciudadanía y al medio ambiente:

Contaminan el medio ambiente

Son un foco de enfermedades

Incrementan los gastos de limpieza

Deterioran la imagen de la localidad

¿Cuál es la multa por no recoger las heces de tu mascota en la CDMX?

En la Ley de Protección a los Animales de la CDMX se establece en el artículo 29 que es deber de los dueños recoger las heces de los animales de compañía, de no hacerlo se trata de una falta cívica tipo B.