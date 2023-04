¿Te gustan las historias virales de mascotas? En UnoTV.com te contamos que un gato vive en Palacio Nacional, y el curioso michi ya se hizo famoso en redes sociales, luego de que una usuaria compartiera algunos detalles de este felino.

Mediante un video en TikTok, la usuaria llamada Diana Benítez, compartió tiempo atrás la grabación de un curioso gato que vive en Palacio Nacional, el cual responde al nombre de Zeus y al parecer tiene ahí su residencia, principalmente en los alrededores, por que como se especifica, no por andar por ahí, nunca ha entrado a la mañanera de AMLO, que suele recibir a varios periodistas, quienes atestiguan dicha conferencia poco después de las siete de la mañana, la mayor parte de la semana.

“Vivo en Palacio Nacional, como AMLO. Me gusta ir a la sala de prensa, me consienten. En cuatro años, no he entrado a una conferencia, ¿creen que cabecita de algodón me acepte en La Mañanera?”