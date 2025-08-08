Cómo entender el lenguaje corporal de tu gato: guía de orejas, cola y maullidos

GENERANDO AUDIO...

Aprende más de tu gato. Foto: Pexels

Los gatos se comunican constantemente con nosotros, aunque no siempre sea con un maullido. Sus orejas, cola, postura y hasta la intensidad de sus vocalizaciones pueden revelar su estado de ánimo, sus intenciones o si algo no anda bien.

Interpretar estas señales no solo mejora la convivencia, sino que también ayuda a detectar problemas de salud o estrés de forma temprana.

Cómo entender el lenguaje corporal de tu gato

Orejas: el radar emocional

La posición de las orejas es uno de los indicadores más claros de cómo se siente un gato. Un estudio publicado en Heads and Tails: An Analysis of Visual Signals señala que las orejas hacia adelante indican interés y relajación, mientras que hacia los lados o aplanadas contra la cabeza suelen asociarse con miedo o agresión.

Las orejas que se mueven de un lado a otro pueden indicar que el gato está evaluando su entorno o sintiéndose inseguro.

Cola: mucho más que equilibrio

La cola es un elemento clave en la comunicación felina, la Dra. Alison Gerken , citada por PetMD, explica que una cola erguida y relajada suele ser señal de saludo amistoso, mientras que una cola hinchada indica miedo o alta excitación emocional.

Por su parte, el blog Toronto Central Animal Clinic apunta que una cola que se mueve lentamente de lado a lado puede significar irritación, mientras que un movimiento rápido y nervioso refleja frustración o sobreestimulación.

Maullidos y otros sonidos

La comunicación vocal es igualmente rica. Un análisis publicado en Feline vocal communication (Yeon et al., 2020) describe que los gatos pueden producir más de 21 tipos de vocalizaciones diferentes, incluyendo maullidos, ronroneos, gruñidos y silbidos, cada uno con variaciones según el contexto.

De acuerdo con un estudio en ScienceDirect, los humanos tendemos a reconocer con mayor facilidad los sonidos asociados con hambre o malestar, lo que sugiere que los gatos han adaptado su repertorio para comunicarse eficazmente con nosotros.

Postura general y señales combinadas

Para interpretar correctamente el estado de ánimo de un gato es importante no aislar una señal. Por ejemplo, una cola erguida combinada con orejas hacia adelante indica confianza, mientras que la misma cola con orejas hacia atrás puede significar alerta o incomodidad.

También hay que observar señales más sutiles como el movimiento de los bigotes, el parpadeo lento o la postura corporal, ya que en conjunto ofrecen una lectura más precisa del estado emocional del felino.

Leer el lenguaje corporal de tu gato es como aprender un idioma nuevo: requiere atención, práctica y contexto. Las orejas, la cola, los sonidos y la postura general forman un sistema de señales que, bien interpretado, fortalecerá el vínculo entre humano y felino.