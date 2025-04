¿Cómo entretener a tu gato cuando no estás en casa?

GENERANDO AUDIO...

Tips sobre cómo entretener a un gato cuando no estás en casa. Foto: Getty

Muchas personas que tienen animales de compañía enfrentan una situación, salir de casa por trabajo, escuela, etc. Por ello, hoy te diremos cómo entretener a un gato cuando no estás en casa, para que al volver no haya estado de travieso, o incluso, se que se fuera sin que lo supieras.

¿Cómo se puede evitar el aburrimiento de un gato casero?

El portal web MyPet.com, creado por MSD Animal Health, es una empresa impulsada por la investigación que desarrolla, fabrica y comercializa una amplia gama de medicamentos y servicios veterinarios: ellos destacan algunas sugerencias sobre cómo entretener a un gato cuando no estás en casa:

Árbol

No solo satisface su impulso de estar activo, sino que también contribuye a su salud. Estos elementos pueden incorporar un rascador con el que los gatos además de entretenerse mantendrán sus uñas a raya.

Rascadores para gatos

Esta es una solución, ya sea que quiera un árbol para michis, o no, en casa; básicamente es un elemento portátil para que no estropeen los muebles. Son pequeños, versátiles y no ocupan espacio.

Comederos automáticos

Son ideales, pues el o la dueña pueden grabar su voz y que el aparato la reproduzca con un “Chiquito, ven a comer”; además, estos elementos tecnológicos permiten que los llenes de comida y la distribuyan según la periodicidad que se elija:

Juguetes

Los juguetes de presa son ideales para activar su instinto de juego; solo hay que tomar en cuenta que el tamaño se acomode a la medida de tu mascota; deben ser de alta calidad para que no se rompan demasiado rápido, de lo contrario la diversión terminará pronto; también procura que sea de una pieza, para que el michi no coma partes pequeñas y corra peligro.

¿Qué juguetes caseros son económicos e ideales para los gatos?

Cajas de cartón: sólo déjala abierta o hazle agujeros para que se esconda, se asome o se meta y salga

Calcetín con arroz: ocupa uno que sea de buen material, llénalo con un poco de arroz y hazle un nudo con una liga

Ratoncito de tela: puedes hacerlo con pedazos de tela, de relleno también puedes emplear arroz o algodón

¿La televisión ayuda a entretener a un gato?

De acuerdo con el sitio web Platinum Paws Pet Services, expertos en gustos que tienen perros y gatos, señala que con los michis pueden darse dos cosas:

Cuando son pequeños de edad

Su capacidad de atención es limitada, lo que dificulta mantenerlos ocupadosSin embargo, puedes crear un entorno que simule tu presencia. Si sueles dejar la televisión o la radio encendidas cuando estás en casa, tu gatito se acostumbrará. Por lo tanto, cuando no estás puede hacer que tu gatito sienta que todo está bien.

Cuando son jóvenes o adultos

Dejar la televisión o la radio encendidas cuando no estás, solo les hará sentirse tranquilos si tú las mantienes encendidas constantemente (cuando estas en casa). No puedes engañar a tu gato, pero sí puedes ayudarlo a sentirse más cómodo

¿Cómo entrenar a un gato desde bebé para que se acostumbre a quedarse solo?

Los gatos cuando están solos pueden actuar de diversas formas, pero cuando están chiquitos, o luego de nacer, debes entrenarlos para que se acostumbren a los periodos donde no te encuentres en casa. Puedes hacer lo siguiente:

Desde bebé y hasta una edad de 4 meses, se aconseja dejarlo solito un par de horas (como entrenamiento)

El tiempo podrá incrementar poco a poco, para cuando tengas 6 meses, ya sepa lo que es estar solito cuando tú vayas a trabajar 8 o 10 horas

Déjale la ración adecuada de comida y agua siempre en el mismo lugar, para que identifique la zona donde tendrá que ir para satisfacer su estómago