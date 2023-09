Él es “El Licenciado” gato, el michi que vive en el ayuntamiento de Veracruz y asiste sus reuniones puntual

Conoce a “El Licenciado”, el michi que vive en el ayuntamiento de Veracruz y presume de asistir a sus reuniones de manera puntual.

“El Licenciado” se ha vuelto popular en las redes sociales y se ha ganado el cariño de lps locales que acuden al Ayuntamiento de Veracruz para realizar los trámites.

Este michi de color naranja es conocido por rondar entre los pasillos del Palacio Municipal y cambió de llamarse Güero pasó a ser conocido como “El Licenciado” ya que las oficinas se volvieron su hogar.

Las personas que asisten a estas oficinas no pueden evitar saludar y acariciar al gato, quien es amable con la gente y alguien muy social.

Algunas personas que trabajan en las instalaciones han compartido imágenes del michi subido en las sillas o acostado en los pasillos, además se le ve pasear en el Ayuntamiento donde es alimentado y donde disfruta jugar.

“Me llamo El Güero, pero todos me conocen como “El Licenciado”. Me la paso en el palacio porque aquí vivo, aquí me protegen y me dan de comer, también me dan premios porque cuido. Me gusta recibir a la flota que llega puntualita a chambear y a los que llegan tarde los recibo a punta de arañazos”,

se escucha en un vídeo.