El sencillo truco para ganarte la confianza de un gato en segundos, según la ciencia

GENERANDO AUDIO...

El truco para ganarte la confianza de un gato. Foto: Getty Images

Si tienes un gato en casa, seguro que alguna vez te has preguntado qué piensa cuando te mira fijamente desde su rincón favorito o cuándo decide, con ese aire de misterio, acercarse a ti; conoce el truco para ganarte la confianza de un gato.

Aunque muchos dicen que los gatos son independientes y un tanto distantes, la ciencia confirmó un truco sencillo para conectar con ellos de forma más profunda: el parpadeo lento, conoce más detalles en unotv.com.

Truco para ganarte la confianza de un gato

Parpadear despacio es la clave para mejorar la comunicación con tu minino, esto de acuerdo con un estudio realizado por psicólogos de las universidades de Portsmouth y Sussex, publicado en Scientific Reports, reveló que este gesto, simple pero efectivo, ayuda a generar confianza y a fortalecer el vínculo entre humanos y felinos.

¿Cómo funciona el parpadeo lento?

El “parpadeo lento” consiste en entrecerrar los ojos suavemente y parpadear de forma pausada mientras mantienes una mirada relajada. Es como si le sonrieras a tu gato, pero con los ojos. Para llegar a esta conclusión, los investigadores observaron a 45 gatos de 14 hogares diferentes, analizando cómo reaccionaban cuando sus dueños o incluso desconocidos les dirigían este gesto.

Los resultados fueron sorprendentes: los gatos no solo devolvían el parpadeo, sino que también mostraban más interés en interactuar con la persona que lo iniciaba. En el caso de sus dueños, respondían con más frecuencia y, con los desconocidos, se acercaban con mayor facilidad si estos les “sonreían” con los ojos.

¿Por qué los gatos reaccionan así?

Para ganar su confianza. Foto: Pexels

Los expertos creen que esta respuesta podría haberse desarrollado durante el proceso de domesticación. Los gatos habrían aprendido que los humanos interpretamos el parpadeo lento como una señal de tranquilidad y, al imitarlo, refuerzan su vínculo con nosotros.

Otra teoría sugiere que este gesto ayuda a suavizar una mirada directa, que en el mundo animal puede interpretarse como una amenaza. Parpadeando lentamente, los gatos demuestran que no hay peligro y transmiten calma.

¿Cómo aplicar esta técnica con tu gato?

Encuentra un momento tranquilo: cuando tu gato esté relajado, míralo suavemente y realiza el parpadeo lento.

No fuerces la situación: si no responde de inmediato, no te preocupes. Los gatos son observadores y puede que necesiten más tiempo para sentirse cómodos.

Practica en diferentes entornos: esta técnica también puede ser útil en visitas al veterinario o en refugios, donde los gatos suelen estar más estresados. Veterinarios y cuidadores pueden usarla para generar un ambiente más seguro.

Así que la próxima vez que tu gato te mire fijamente, prueba este pequeño truco. Quizá descubras que, detrás de esos ojos misteriosos, hay un lenguaje sencillo y lleno de ternura esperando ser entendido.