La pregunta del millón, ¿es necesario bañar a tu gato? Foto: shutterstock

Días atrás te explicamos cómo bañar a tu perro de forma correcta y paso a paso… Pero, acaso ¿aplicará lo mismo para los michis? Hoy te hablaremos sobre si es necesario bañar a tu gato, o no, pues sin duda hay muchas personas que hoy en día se siguen preguntando esta situación y no saben si hay que consentir al peludo de la casa o cuidarse de él por una simple limpieza.

¿Es necesario bañar a un gato?

Si es necesario bañar a tu gato, o no, algunos veterinarios señalan que no es necesario asear a tu michi, principalmente si está sano y no está sucio, ya que hacerlo y sin la necesidad, provocaría que pierda ciertos aceites esenciales que contiene su pelaje y además podrían provocarle una experiencia traumática.

También te podría interesar: [¿Jabón Zote es bueno para bañar a tu perro?]

Recordemos que incluso estos animales suelen darse su propio baño, que es lamiéndose ellos mismos, acción a la que le dedican una buena parte, ya que se consienten y les sale de forma natural.

Ahora bien, para que sí optes por darle un baño, debes considerar lo siguiente:

Si recién adoptaste a un gato que era callejero y está sucio

Si sabes que padece una alergia o infección en la piel

Si tuvo un golpe de calor o hace demasiado calor en el ambiente

Si tiene la piel grasa

Si lo afectan las pulgas (ante lo que debes emplear champú especial)

Si se ensució con un producto químico o tóxico

¿Cómo bañar a un gato?

Ahora que conoces las causas a considerara para saber si es necesario bañar a tu gato, te damos algunas recomendaciones para que tu aseo sea agradable:

Hazle un ambiente agradable para que no se estrese

Verifica que la temperatura del agua sea tibia

Usa un champú especial para gatos

Apóyate de una toalla para que no se sienta incómodo por la empapada

Y ten mucha paciencia, a la mayoría de felino no les gusta el agua, o le tienen miedo

¿Cada cuándo hay que bañar a un gato?

De acuerdo con algunos expertos, lo que se aconseja que se bañe a un gato de vez en cuando si está enfermo, si se trata de un michi mayor o si de plano está extremadamente sucio y va dejando su rastro en toda la casa. Recuerda que ante cualquier tipo de duda con tu mascota, siempre debes acudir con el especialista o veterinario para que te oriente sobre lo que mejor le caerá a tu peludo amigo.