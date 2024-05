Gatito es encontrado durante una revisión en un penal de Perú ¿cómo llegó ahí?

En Unotv.com te contaremos cómo un gatito fue encontrado durante una revisión en un penal de Perú, descubre cómo llegó ahí.

Los casos más insólitos a veces le pueden suceder a las mascotas, desde perros y gatos que se meten en distintas situaciones, tal es el caso de este pequeño felino de nombre Sony que estaba en una de las celdas de una prisión en Perú.

Un gatito fue encontrado en el penal Ancón 1 durante una revisión realizada por personal de la Policía Nacional, del Ministerio Público y del Instituto Nacional Penitenciario (INPE).

Tras la aparición del gato, las redes sociales viralizaron el hecho después de pocas horas; el INPE aseguró que el animal se encuentra bien de salud y que no será trasladado a otro penal.

Pero no todo quedó en una anécdota ya que muchas personas expresaron su preocupación por la integridad del animal, ya que temen que le pueda pasar algo durante el operativo.

Pero el INPE compartió un video en su cuenta de X para que los usuarios pudieran estar tranquilos sobre la situación del gatito.

En el video se puede escuchar un audio superpuesto que dice “Sí, ese soy yo y tal vez te estés preguntando, ¿cómo llegué aquí? Bueno esta es mi historia”, mientras se ven videos del gatito rescatado.

Mediante un filtro de voz se contó la historia del perrito, mencionando que se llama Sony y vive en el penal Ancon I, y señala que no ha cometido delitos, más que el de “robarles el corazón” a todos los amantes de los animales que vieron su historia.

“Yo estoy bien, tranquilos. No me encontraron objetos prohibidos y no seré trasladado a otro penal. Ya les he dicho a los compañeros, tienen que seguir el buen ejemplo”,

se puede escuchar en el video.